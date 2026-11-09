کد خبر: 1389458
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۹
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار گوگل درباره لایحه اینترنتی استرالیا

س گوگل هشدار داده است که لایحه جدید ایمنی اینترنت در استرالیا ممکن است این شرکت را ملزم کند دسترسی افراد زیر ۱۸ سال به خدماتی مانند جی میل را مسدود کند؛ موضوعی که نگرانی شرکت‌های فناوری درباره دامنه اختیارات نهادهای ناظر و احتمال محدودشدن ارتباطات آنلاین را افزایش داده است.

جوان آنلاین: راشل لرد، رئیس سیاست‌گذاری شرکت گوگل در استرالیا و نیوزیلند، امروز (دوشنبه) در جلسه استماع سنا گفت که بر اساس قانون پیشنهادی «مسئولیت مراقبت دیجیتال»، الزام شرکت‌ها به بررسی سن کاربران در صورت احتمال مواجهه کودکان با محتوای آسیب‌زا، ممکن است این شرکت را به احراز سن و مسدودکردن دسترسی افراد زیر ۱۸ سال به خدمات ارتباطی روزمره مانند پیام‌رسان‌ها، ایمیل و فضای ذخیره‌سازی خصوصی فایل‌ها وادار کند.

رویترز در این باره گزارش داد که ریچل لرد با اشاره به پیامدهای احتمالی این الزام افزود که این موضوع به معنای «نظارت بالقوه مداخله‌جویانه بر ارتباطات خصوصی یا فضای ذخیره‌سازی فایل‌ها» است.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که لایحه یادشده پیش‌تر در مجلس نمایندگان استرالیا تصویب شده، اما برای تبدیل‌شدن به قانون باید حمایت احزاب مختلف را در سنا به دست آورد.

بر اساس این لایحه، شرکت‌های اینترنتی موظف خواهند بود نشان دهند برای حذف محتوای آسیب‌زا اقدام می‌کنند؛ در غیر این صورت ممکن است با جریمه‌ای تا سقف ۱۰۹ میلیون دلار استرالیا، معادل ۷۵.۱ میلیون دلار آمریکا، روبه‌رو شوند.

شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت و مدافعان آزادی بیان می‌گویند این قانون می‌تواند اختیار بیش از اندازه‌ای به نهادهای ناظر بدهد تا درباره آسیب‌زا بودن محتوا تصمیم بگیرند و در نتیجه، فشار بر پلتفرم‌ها برای حذف محتوا افزایش یابد.

نمایندگان شرکت‌های متا و تیک‌تاک نیز نگرانی‌های مشابهی را مطرح کردند و هشدار دادند که اختیارات گسترده نهادهای ناظر برای تعیین مصادیق محتوای آسیب‌زا می‌تواند ارتباطات آنلاین را محدود کند.

دولت استرالیا در مقابل اعلام کرده است که تنها راه تضمین ایمنی اینترنت، تدوین مجموعه‌ای گسترده از قواعد و مقررات است.

برچسب ها: گوگل ، استرالیا ، مرورگر گوگل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

زهرمار

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

مشق مقاومت

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

ما و کنگره دموکرات

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

آب در خوابگه شیطان!

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

زنان یکی پس از دیگری قربانی شدند

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ انگار خانه قلبش در میان صحن‌ها و گنبد‌ها بود
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار