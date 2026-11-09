ترکیه میزبان رزمایش دریایی ناتو

جوان آنلاین: رزمایش دریایی «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» (ناتو) از امروز (دوشنبه) در سواحل غربی ترکیه و آب‌های شرق دریای مدیترانه آغاز شد.

وزارت دفاع ترکیه در بیانیه‌ای گفت که رزمایش دریایی موسوم به «نهنگ آبی» با مشارکت نیروهای دریایی اسپانیا، یونان و آمریکا از امروز تا تاریخ ۲۰ نوامبر برگزار می‌شود.

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، در این بیانیه آمده است که ترکیه میزبان فرماندهی نیروی دریایی و گارد ساحلی کشورهای مذکور، و عناصر گروه دوم دریایی ناتو خواهد بود.

این رزمایش که به فرماندهی نیروی دریایی ترکیه برگزار می‌شود، شامل ۲۰ کشتی جنگی، ۱۰ هواپیمای نظامی، ۸ زیردریایی، یک شناور زیرسطحی بدون سرنشین و همچنین تقریباً ۴۵۰۰ پرسنل نظامی خواهد بود.

بر این اساس، نمایندگانی از عربستان سعودی، عمان، اندونزی، مراکش، عراق، موزامبیک، موریتانی و سودان به عنوان ناظر در این رزمایش حضور خواهند داشت.