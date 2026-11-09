انسداد جاده امامزاده داوود برطرف شد

جاده امامزاده داوود در محدوده سولقان که بر اثر بارندگی شدید و نشست زمین مسدود شده بود، پس از انجام عملیات ترمیم و ایمن‌سازی دوباره بازگشایی شد.

جوان آنلاین: جاده امامزاده داوود در محدوده سولقان که به‌دلیل بارندگی شدید و فرورفتگی آسفالت مسدود شده بود، پس از پایان عملیات ترمیم و ایمن‌سازی به روی خودروها بازگشایی شد.

به گزارش مهر، روابط عمومی راهداری استان تهران با اشاره به علت انسداد این مسیر اظهار کرد: بارندگی شدید و شرایط جوی موجب نشست زمین و تخریب بخشی از آسفالت جاده امامزاده داوود در محدوده سولقان شده بود.

بر اساس اعلام روابط عمومی راهداری استان تهران، پس از بروز این مشکل، مسیر تا زمان رفع آسیب و ایمن‌سازی محدوده مسدود شد و عوامل راهداری با حضور در محل، عملیات ترمیم بخش آسیب‌دیده را آغاز کردند.

هم‌زمان با انسداد این مسیر، پلیس راه تهران بزرگ از رانندگان خواسته بود برای تردد به منطقه امامزاده داوود از مسیر جایگزین آزادراه تهران ـ شمال به سمت جاده سنگان استفاده کنند.

روابط عمومی راهداری استان تهران در ادامه اعلام کرد که با پایان عملیات ترمیم و ایمن‌سازی، جاده امامزاده داوود دقایقی پیش بازگشایی شده است.