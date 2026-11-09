سخنگوی کرملین امروز (دوشنبه) اعلام کرد که مذاکراتی در ابوظبی برنامه‌ریزی شده که در آن روسیه و اوکراین با میانجی‌گری ایالات متحده شرکت خواهند کرد، اما «سه کشور اروپایی» موسوم به تروئیکا در آن حضور نخواهند داشت.

جوان آنلاین: این اظهارات از سوی دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین پس از آن مطرح شده که دور بعدی گفت‌وگوهای سه‌جانبه میان روسیه، ایالات متحده و اوکراین در روزهای ۱۰ و ۱۱ نوامبر در ابوظبی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری نووستی، سخنگوی کرملین همچنین به خبرنگاران گفت: «آنچه در روزهای آینده در ابوظبی رخ خواهد داد، گفتگوهای سه‌جانبه میان روسیه و اوکراین با میانجی‌گری ایالات متحده است. اما اروپایی‌ها در این مذاکرات حضور نخواهند داشت.»

وی ادامه داد: «در مورد حضور اروپایی‌ها، می‌دانید که ایالات متحده کانال‌های ارتباطی خاص خود را با اروپایی‌ها دارد و اوکراینی‌ها نیز با اروپایی‌ها در ارتباط هستند اما ظاهرا آنها در حال ایجاد سازوکار هماهنگی مختص به خودشان هستند، اما باز هم تاکید می‌کنم که صحبت از مذاکرات سه‌جانبه بین کرملین، واشنگتن و مسکو است.»

سخنگوی کرملین در بخش دیگری از صحبت‌هایش افزود، روسیه، ایالات متحده و چین در حال تبادل نظر پیرامون دستور کار دیداری احتمالی میان ولادیمیر پوتین، دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ روسای جمهور سه کشور در حاشیه اجلاس سران «اپک» (APEC) هستند.

پسکوف در گفتگو با خبرنگاران، ضمن اشاره به محتوای احتمالی نشست سه‌جانبه میان این سه نفر در اجلاس اپک، گفت: «پیشنهادهایی در خصوص دستور کار احتمالی این دیدار رد و بدل شده است و طرفین در حال تبادل نظر پیرامون این موضوع هستند.»

این مقام رسمی کرملین همچنین ادامه داد، موضوعات مورد بحث در این دیدار احتمالی می‌تواند بسیار متنوع باشد و در هر صورت، گفت‌وگوی جالبی خواهد بود.