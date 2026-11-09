رئیس‌جمهور با اشاره به توطئه‌های دشمنان برای ضربه زدن به ایران، گفت: مقام معظم رهبری دستور دادند وضعیت نه جنگ نه صلح را پایان دهیم. می‌توانیم با عزت گفت‌وگو و موضوع را تمام کنیم. ما اهل گفت‌وگو و مذاکره هستیم و منطق حکم می‌کند، اگر می‌توانیم حق خود را با گفت‌وگو بگیریم، خودمان را درگیر جنگ نکنیم اما در مقابل زور و قلدری هم تسلیم نخواهیم شد.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان، ۱۷ آبان در مراسم هفتادودومین سالروز تأسیس شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) در جمع مدیران و کارکنان این شرکت با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در این واحد تولیدی با تأکید بر اینکه مدیریت صنایع تولیدی باید از دولتی بودن خارج شود، گفت: تاب‌آوری و استقلال کشور با افزایش تولید و تأمین نیاز کشور انجام شده است، مدیر خوب و موفق کسی است که نگاه والا و برتر شدن داشته باشد. باید خود را بالاترین و برترین بدانیم تا بتوانیم در مسئولیت و کار خود موفق شویم و پیشرفت کنیم.

به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهوری با بیان اینکه باور و اعتقادم این است از هیچ کشوری کمتر نیستیم و هیچ چیزی از دیگران کمتر نداریم، اظهار کرد: باید نگاه خود را برای بهترین شدن تغییر دهیم. امروز هستم و مسئولیت دارم که برای کشور و مردم خدمتی انجام دهم. افق نگاه ما باید بهترین شدن باشد و در مسیر حرکت خود هر روز بهتر و کارآمدتر از دیروز باشیم.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت شناسایی و بکارگیری دقیق ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مدیران و متخصصان و شکوفا شدن این توانمندی‌ها، گفت: می‌توانیم با جلب مشارکت و همراهی مردم و افزایش سعی و تلاش خود زمان به بهره‌برداری رسیدن طرح‌ها و پروژه‌ها را کاهش دهیم. وقتی نپذیریم از دیگران کمتر هستیم و این باور در ذهن مدیران ما شکل بگیرد، موفق خواهیم شد و دشمنان در تحقق اهدافشان ناکام می‌شود.

نمی‌توانم بپذیرم کسی در کشور شب گرسنه بخوابند

وی با تأکید بر اینکه برازنده ما نیست با وجود امکانات و منابع سرشار در کشور مردم ما با مشکل مواجه باشند، تصریح کرد: نمی‌شود من مسئول باشم و بپذیرم مردم کشور مشکل داشته باشند. موظف هستیم با خدمت به مردم مشکلاتشان را حل کنیم. نمی‌توانم بپذیرم کسی در کشور شب گرسنه بخوابند یا خانواده‌ای در تأمین داروی مورد نیاز خود در مضیقه باشد.

رئیس‌جمهوری با اشاره به توطئه‌های دشمنان برای ضربه زدن به ایران، گفت: مقام معظم رهبری دستور دادند وضعیت نه جنگ نه صلح را پایان دهیم. ما می‌توانیم با عزت گفت‌وگو کنیم و با عزت موضوع را تمام کنیم. ما اهل گفت‌وگو و مذاکره هستیم و منطق حکم می‌کند، اگر می‌توانیم حق خود را با گفت‌وگو بگیریم، خودمان را درگیر جنگ نکنیم. اما در مقابل زور و قلدری هم تسلیم نخواهیم شد. در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل نیز تأکید کردم که ما اهل گفت‌وگو براساس عدالت و در شرایط برابر و مساوی هستیم و حق خود را مطالبه می‌کنیم اما زیر بار زور هم نخواهیم رفت.

اگر با مشکلات مواجه هستیم به دلیل عملکرد خودمان است

پزشکیان در ادامه با تأکید بر اینکه وقتی مدیر و هر فردی برای آبروی کشورش و تحقق باور و اعتقاد خود از همه چیزش می‌گذرد، شایسته تقدیر است، افزود: اگر بتوانیم این فرهنگ را در جامعه توسعه دهیم ایران ما به عزت و سربلندی می‌رسد. اگر وضعیت امروز کشور اینگونه است و با مشکلات مواجه هستیم بخاطر عملکرد خودمان است که باید آن را اصلاح کنیم.

رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در مصرف انرژی اعم از بنزین، برق و گاز، گفت: همه ما باید تلاش کنیم با مدیریت مصرف اجازه ندهیم تولید متوقف شود. همه موظف هستیم که معیشت مردم را تأمین کنیم. باید تلاش کنیم با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف، تولید در همه محصولات مورد نیاز مردم افزایش یابد.

می‌خواهم برای صرفه‌جویی اتاق خود را به جای کوچک‌تری منتقل کنم

پزشکیان با اشاره به درخواست خود برای خاموش کردن چراغ‌های اضافه سالن، گفت: با خاموش کردن چراغ‌های اضافه، هیچ اتفاقی نیفتاد. اگر مصرف را مدیریت کنیم و صرفه‌جویی را در دستور کار خود قرار دهیم کمک بزرگی به متوقف نشدن چرخه تولید خواهیم کرد. تصمیم دارم حتی دفتر کار و اتاق خود را به جای کوچک‌تری منتقل کنم تا در مصرف انرژی صرفه‌جوی شود می‌توانیم در فصل سرما با کاهش مصرف و سیستم‌های گرمایشی با استفاده از لباس بیشتر به صرفه‌جویی کمک کنیم.

وی با تأکید بر اینکه در مدیریت تولید باید برای افزایش بهره‌وری تلاش کنیم و با خلاقیت و ایجاد انگیزه و تشویق کارکنان افزایش تولید در مراکز تولیدی و صنایع کشور را رقم بزنیم، اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که در مسیر توسعه، روند بی‌رویه مصرف منابع کشور و خالی کردن معادن نمی‌تواند ادامه داشته باشد. حق نداریم آینده را نادیده بگیریم و نابود کنیم. توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن آینده و حفظ منابع محقق نخواهد شد.