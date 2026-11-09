در پی وقوع آتش‌سوزی گسترده در ساختمانی در شهر تای‌یوان چین، دست‌کم ۱۴ نفر جان باختند و ده‌ها نفر به بیمارستان منتقل شدند.

جوان آنلاین: رسانه‌های دولتی چین روز دوشنبه گزارش دادند که آتش‌سوزی گسترده در یک ساختمان بلندمرتبه در استان شانشی در شمال این کشور، دست‌کم ۱۴ کشته برجا گذاشته است.

این حادثه شامگاه یکشنبه در شهر تای‌یوان، مرکز استان شانشی رخ داد. خبرگزاری شینهوا به نقل از مقام‌های محلی اعلام کرد که در مجموع ۳۸ نفر روز یکشنبه به بیمارستان منتقل شدند که پنج نفر از آن‌ها جان باخته بودند. شمار قربانیان تا صبح دوشنبه به ۱۴ نفر افزایش یافت.

این ساختمان در مرکز شهر تای‌یوان و در نزدیکی بیمارستان‌ها، مدارس، مراکز تجاری و اماکن گردشگری قرار دارد. علت وقوع آتش‌سوزی همچنان در دست بررسی است.

چین پیشینه وقوع آتش‌سوزی‌های مرگبار در پی ضعف در اجرای مقررات ساختمانی را دارد. نوامبر سال گذشته، آتش‌سوزی گسترده‌ای چندین برج مسکونی در هنگ‌کنگ را دربر گرفت و ۱۶۸ کشته بر جا گذاشت. یک ماه بعد نیز آتش‌سوزی در ساختمانی مسکونی در استان گوانگ‌دونگ در جنوب چین، جان ۱۲ نفر را گرفت.