با شدت گرفتن باران ها و به راه افتادن سیلاب ها در نوار غزه ده ها ساختمان آسیب دیده در جریان حملات صهیونیست ها به بمب های ساعتی در این منطقه تبدیل شده اند.

جوان آنلاین: مدیر دفتر اطلاع رسانی دولت نوار غزه اعلام کرد که مسئولیت تداوم جنایات در این باریکه متوجه دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

وی اضافه کرد: ما نسبت به یک فاجعه قریب الوقوع در نوار غزه و ریزش ده ها ساختمان آسیب دیده بر اثر شدت باران ها و تندبادها هشدار می دهیم.

این مسئول فلسطینی گفت: از تمام نهادهای بین المللی می خواهیم برای مداخله در این بحران و مجبور کردن اشغالگران به باز کردن گذرگاه ها وارد عمل شوند.

لازم به ذکر است که ساختمان های آسیب دیده ناشی از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی تنها سرپناه باقی مانده برای آوارگان فلسطینی در نوار غزه است؛ ساختمان هایی که مانند بمب های ساعتی عمل می کنند و هر لحظه ریزش آنها وجود دارد.