کد خبر: 1389442
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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار یمن به عربستان: هیچ خط قرمزی باقی نمانده است

یمن منابع یمنی از برداشته شدن خطوط قرمز در نبرد با دشمن سعودی به دلیل جنایات جنگی آل سعود علیه شهروندان این کشور خبر دادند.

جوان آنلاین: روزنامه الاخبار در گزارشی با تیتر هدف قرار گرفتن بورس ریاض تاکید کرد، دامنه اهداف نیروهای مسلح یمن در پی افزایش مطالبات مردمی برای انجام حملات شدیدتر به عمق خاک عربستان گسترش پیدا کرده است و این بار مرکز مالی ملک عبدالله در قلب ریاض را هدف قرار داده اند. این عملیات در واکنش به تجاوزات هوایی ریاض علیه یمن و شهادت تعداد زیادی از غیرنظامیان صورت گرفت.

بر اساس این گزارش، نیروهای مسلح یمن همچنین با تهدید به هدف قرار دادن زیر ساخت های اقتصادی و گردشگری دیگر از جمله منطقه تفریحی بولیوار بر ادامه حملات تلافی جویانه تاکید دارند. در این منطقه جشن های موسوم به موسم ریاض برگزار می شود.

یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد که روند افزایش سطح تنش در برابر عربستان در واکنش به شهادت ده ها شهروند یمنی در منطقه بنی حشیش، بازار الحضاره، صعده و ساحل غربی آغاز شده است.

وی گفت که رویارویی با عربستان وارد مرحله ای شده که دیگر هیچ خط قرمزی در آن وجود ندارد و سطح تنش در عمق خاک این کشور طی روزهای آینده افزایش خواهد یافت. اهداف جدید می تواند تاسیسات نفتی، فرودگاه ها و مراکز حساس نظامی، مالی و گردشگری را شامل شود و احتمال دارد منطقه گردشگری بولیوار با تمام امکانات و تاسیساتش به یکی از اهداف نیروهای مسلح یمن تبدیل شود.

یک منبع یمنی دیگر نیز هدف قرار گرفتن مرکز مالی ملک عبدالله را نشانه شکست نظام سعودی در حفاظت از مهم ترین تاسیسات اقتصادی این کشور دانست. خسارت های وارد شده به سهام شرکت آرامکو در بازار بورس عربستان از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. ۲۱ شهرک صنعتی عربستان که بیشتر آنها در حوزه پتروشیمی و صنایع شیمیایی فعالیت می کنند دیگر امن نخواهند بود. هر کارخانه یمنی که هدف قرار بگیرد، معادل آن یک شهرک صنعتی سعودی خواهد بود. این شهرک ها به دلیل ماهیت فعالیتشان در معرض آتش سوزی های گسترده قرار دارند.

برچسب ها: یمن ، جنگ یمن ، عربستان
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