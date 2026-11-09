جوان آنلاین: مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اراضی اشغالی یکشنبه درباره انتخابات کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) و مامور شدن گادی آیزنکوت به تشکیل دولت جدید و اعلام توقف کمک‌های آمریکا به این رژیم، به وبگاه شبکه عبری i۲۴NEWS گفت: ما با هر کابینه‌ای که تشکیل شود، همکاری خواهیم کرد. امیدوارم ایالات متحده آنقدر احمق نباشد که به شراکت مهم خود با اسرائیل پایان دهد.

هاکبی گفت: من از زمان انتخابات با آیزنکوت صحبت نکرده‌ام اما موضع ایالات متحده این است که این تصمیمی است که مردم اسرائیل باید بگیرند. ما با هر کابینه‌ای که تشکیل شود، همکاری خواهیم کرد. نقش ما نمایندگی ایالات متحده در برابر کابینه‌ای است که مردم انتخاب می‌کنند و این دقیقا همان کاری است که ما انجام خواهیم داد.

هاکبی درباره احتمال توقف کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی در پایان سال میلادی گفت: ایده قطع تدریجی کمک‌ها در واقع از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل مطرح شد. صحبت در مورد آن از یک سال و نیم پیش آغاز شد. بنابراین ما روی این ایده کار کرده‌ایم که این نباید یک قطع کامل روابط باشد، بلکه باید از یک رابطه مبتنی بر کمک به یک رابطه تجاری تغییر کند. این اتفاق چه زمانی خواهد افتاد؟ نمی‌دانم. تفاهم‌نامه‌ای که در حال حاضر بر اساس آن کار می‌کنیم، ۱۰ ساله است و دو سال دیگر باقی مانده است. تا جایی که من می‌دانم، هیچ قطع ناگهانی کمک‌ها وجود ندارد زیرا فکر می‌کنم چنین اقدامی نیاز به تصمیم کنگره دارد.

دونالد ترامپ سوم نوامبر اعلام کرد که قصد دارد کمک‌های مالی و نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی را که سالانه حدود چهار میلیارد دلار است در پایان سال جاری متوقف کند.

وی گفت که با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره توقف کمک‌ها به توافق رسیده است.

پیشتر روزنامه تایمز اسرائیل اظهارات ترامپ درباره توافق با نتانیاهو برای تعلیق کمک‌ها را دروغ خوانده و نوشته بود با توجه به تفاهم‌نامه ۱۰ ساله کمک نظامی ایالات متحده به رژیم صهیونیستی که سالانه ۳.۸ میلیارد دلار است و قرار است در سپتامبر ۲۰۲۸ منقضی شود، اظهارات ترامپ دروغ است.