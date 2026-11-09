جوان آنلاین: مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که به گفته پلیس، در پی اختلافات شخصی اقدام به تخریب شیشه چند واحد صنفی در محدوده جردن کرده بود.

در پی تکرار تخریب شیشه واحدهای صنفی و شکایت کسبه، موضوع در دستور کار مأموران پایگاه یکم پلیس اطلاعات قرار گرفت.

بررسی‌های پلیس نشان داد فرد موردنظر در چند نوبت به محل مراجعه کرده و در جریان درگیری‌هایی، به اموال واحدهای صنفی خسارت وارد کرده است. در ادامه و با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، هویت متهم و فردی که با او اختلاف داشت شناسایی شد.

به گفته پلیس، مأموران پس از شناسایی مخفیگاه متهم در خیابان پیامبر، برای دستگیری او اقدام کردند و وی را هنگام تلاش برای فرار بازداشت کردند.

متهم در جریان تحقیقات، انگیزه خود از تخریب واحدهای صنفی را اختلافات و تسویه‌حساب شخصی عنوان کرده است. پرونده برای طی مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

پلیس تأکید کرده است که تخریب اموال و ایجاد خسارت برای کسب‌وکار شهروندان، علاوه بر جنبه خصوصی، می‌تواند جنبه عمومی جرم نیز داشته باشد و با آن برخورد قانونی خواهد شد.