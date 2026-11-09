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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۳
جامعه » اخبار كلی

۱۰ هزار نیروی خدمات شهری در آماده‌باش بارندگی‌های تهران بودند

ب سخنگوی شهرداری تهران از آماده‌باش ۱۰ هزار نیروی خدمات شهری و لایروبی ۵۵۰ کیلومتر از کانال‌های زیرسطحی تهران پیش از بارندگی‌های اخیر خبر داد.

جوان آنلاین:  عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت بارندگی‌های اخیر گفت: از مهرماه و بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی درباره احتمال بارش‌های شدید در نیمه دوم آبان و ابتدای آذر، شهرداری تهران اقدامات پیشگیرانه خود را آغاز کرد و ۱۰ هزار نیروی خدمات شهری در سه شیفت به حالت آماده‌باش درآمدند.

به گزارش مهر، مطهر محمدخانی با اشاره به آماده‌باش مجموعه‌های مختلف شهرداری تهران اظهار کرد: بیش از یک ماه و نیم پیش از بارندگی‌ها، اقدامات متعددی در حوزه خدمات شهری انجام شد. در روزهای بارندگی نیز ۱۰ هزار نفر از نیروهای خدمات شهری، شامل کارگران پسماند، فضای سبز و سایر بخش‌ها، در سه شیفت در مناطق مختلف شهر فعالیت داشتند.

وی افزود: ۱۳۸ ایستگاه آتش‌نشانی نیز به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار داشتند تا در صورت بروز بحران‌های احتمالی، عملیات امدادرسانی انجام شود.

لایروبی ۵۵۰ کیلومتر از کانال‌های زیرسطحی تهران

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آب‌گرفتگی معابر تصریح کرد: در یک ماه و نیم گذشته، حدود ۵۵۰ کیلومتر از کانال‌های اصلی و دفنی شهر تهران در مناطق ۲۲گانه لایروبی شد. همچنین ۱۶۰ کیلومتر از شبکه روباز جمع‌آوری آب‌های سطحی پاکسازی و لایروبی شد.

محمدخانی ادامه داد: در برخی نقاط، کانال‌های زیرسطحی تا عمق ۲۵ متری زمین قرار دارند که نیروهای خدمات شهری عملیات پاکسازی و لایروبی آنها را انجام دادند.

وی با اشاره به تأثیر زباله‌های حجیم در گرفتگی کانال‌ها گفت: در جریان این عملیات، اقلامی مانند پتو، تکه‌های مبل و حتی مبل کامل از داخل کانال‌ها خارج شد که یکی از عوامل ایجاد گرفتگی در مسیر انتقال آب‌های سطحی هستند.

رفع ۴۲ نقطه مستعد آب‌گرفتگی پیش از بارندگی‌ها

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به شناسایی نقاط پرخطر شهر اظهار کرد: پیش از آغاز بارندگی‌ها، ۴۲ نقطه مستعد آب‌گرفتگی شدید شناسایی و بهسازی شد تا در زمان بارش‌ها مشکلی در این نقاط ایجاد نشود.

وی همچنین به لایروبی کانال شهید باکری در منطقه ۵ اشاره کرد و گفت: این کانال به دلیل مشکلات فنی و اجرایی حدود ۱۵ سال لایروبی نشده بود و نگرانی‌هایی درباره احتمال بروز سیلاب در شمال غرب تهران وجود داشت؛ اما با اقداماتی که طی یک ماه گذشته انجام شد، این نگرانی برطرف شد.

بارندگی دو روز تهران معادل نیمی از بارش سال آبی

محمدخانی با اشاره به میزان بارندگی‌های اخیر تهران گفت: برآورد کارشناسان هواشناسی نشان می‌دهد بارندگی‌های شدید دو روز گذشته، معادل حدود نیمی از بارندگی یک سال آبی شهر تهران بوده است. به‌طور میانگین، در هر یک از این دو روز حدود یک‌چهارم بارندگی سال آبی در ایستگاه‌های مختلف ثبت شده است.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای خدمات شهری و صبوری شهروندان افزود: در این مدت آب‌گرفتگی‌های مقطعی و موردی در برخی معابر شهر رخ داد که بابت مشکلات ایجادشده از شهروندان عذرخواهی می‌کنیم و از همراهی و شکیبایی آنها سپاسگزاریم.

محمدخانی: هیچ‌یک از ۱۶۲ ایستگاه مترو دچار آب‌گرفتگی نشد

سخنگوی شهرداری تهران در واکنش به انتشار برخی تصاویر و فیلم‌ها از آب‌گرفتگی مترو در فضای مجازی گفت: در تمام ۱۶۲ ایستگاه متروی تهران، با اقداماتی که طی یک ماه گذشته انجام شده بود، هیچ مشکلی در زمینه آب‌گرفتگی نداشتیم.

وی با اشاره به انتشار برخی تصاویر غیرواقعی در فضای مجازی اظهار کرد: متأسفانه ساخت فیلم‌های هوش مصنوعی ظرفیت‌های عجیبی ایجاد کرده است. البته آب‌گرفتگی‌هایی در سطح شهر وجود داشت، اما نیازی به ساخت تصاویر غیرواقعی از ایستگاه‌های مترو و نمایش شنا کردن مردم در آب نبود.

برچسب ها: خدمات شهری شهرداری تهران ، شهرداری ، بارندگی
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