دبیر شورای امنیت روسیه گفت کی‌یف و حامیان اروپایی آن به‌جای حرکت به‌سوی صلح، خود را برای تداوم جنگ آماده می‌کنند.

جوان آنلاین: «سرگئی شویگو» دبیر شورای امنیت روسیه با اشاره به مواضع کی‌یف و بروکسل گفت: به نظر می‌رسد اوکراین و حامیان اروپایی آن به‌جای صلح، خود را برای تداوم جنگ آماده می‌کنند.

شویگو تصریح کرد: سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به شکل مستمر اقداماتی تحریک‌آمیز در مناطق نزدیک به مرزهای روسیه انجام می‌دهد.

دبیر شورای امنیت روسیه در بخش دیگری از اظهارات خود به سامانه ماهواره‌ای «راسوت» اشاره کرد و گفت: یکپارچگی عمودی تولید و بومی‌سازی ساخت تمامی اجزای این سامانه، امنیت آن را در برابر فشارهای خارجی تضمین می‌کند.

اظهارات شویگو در آستانه دور تازه مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین مطرح شده است که قرار است روزهای ۱۰ و ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۹ و ۲۰ آبان ۱۴۰۵) در ابوظبی برگزار شود. موضوع این مذاکرات، پایان جنگ، ترتیبات امنیتی پس از جنگ و کاهش تنش‌ها عنوان شده است.