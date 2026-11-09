کد خبر: 1389435
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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

روسیه: اروپا به‌دنبال بازگرداندن مردان اوکراینی به جبهه است

ی سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد اتحادیه اروپا در حال بررسی محدود کردن دسترسی مردان اوکراینی مقیم این اتحادیه به خدمات است تا آنان را به بازگشت به کشورشان وادار کند.

جوان آنلاین: سرویس اطلاعات خارجی روسیه در بیانیه ای اعلام کرد رهبران اتحادیه اروپا به‌طور فزاینده‌ای در جست‌وجوی راه‌هایی برای جبران تلفات سنگین نیروهای مسلح اوکراین هستند و بیش از یک میلیون مرد اوکراینی ساکن کشورهای عضو این اتحادیه را منبعی برای تأمین نیروی انسانی ارتش اوکراین می‌دانند.

در این بیانیه آمده است: اتحادیه اروپا قصد دارد تا پیش از پایان سال جاری میلادی، دسترسی مردان اوکراینی که از خدمت سربازی فرار کرده‌اند را به خدمات مالی دشوارتر کند و با ایجاد موانع در مسیر اشتغال و اجاره مسکن، آنان را برای بازگشت به اوکراین تحت فشار قرار دهد.

سرویس اطلاعات خارجی روسیه تصریح کرد مقام‌های اروپایی انتظار دارند چنین اقداماتی شمار زیادی از مردان اوکراینی را به بازگشت به کشورشان سوق دهد.

این نهاد همچنین پیش‌بینی منتسب به اتحادیه اروپا را مطرح کرد که بر اساس آن، یک یا دو دهه دیگر جمعیت مناطق تحت کنترل دولت کی‌یف اندکی بیش از ۱۰ میلیون نفر خواهد بود.

اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ تصمیم‌هایی درباره محدود کردن شرایط برخورداری از حمایت موقت برای برخی مردان اوکراینی در سن خدمت نظامی اتخاذ کرده است. بر اساس مقررات جدیدی که از پنجم اوت ۲۰۲۶ (۱۴ مرداد ۱۴۰۵) برای متقاضیان جدید اجرا شد، مردان مشمول خدمت باید نشان دهند که تعهدات نظامی خود را انجام داده‌اند یا از آن معاف شده‌اند و خروجشان از اوکراین مطابق قوانین این کشور بوده است. این محدودیت شامل افرادی که پیش از این تاریخ از حمایت موقت برخوردار شده‌اند، نمی‌شود.

همچنین در ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵)، وزیران دادگستری و امور داخلی اتحادیه اروپا درباره امکان محدود کردن حمایت موقت از مردان اوکراینی در سن خدمت نظامی بحث کردند. به گزارش رویترز، این بحث با هدف بررسی راه‌هایی برای پاسخ به نیاز ارتش اوکراین به نیروی انسانی مطرح شده بود.

برچسب ها: روسیه ، اروپا ، جنگ اوکراین
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