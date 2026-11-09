قائم پناه: مشتاق شنیدن نقدهای سازنده هستیم

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه نقدی که تشکل‌های مردم نهاد دارند مکلف به نقد مشفقانه است،گفت: ما هم صداها را می‌شنویم و هم مشتاق شنیدن این نقدهای سازنده هستیم.

جوان آنلاین: محمدجعفر قائم پناه امروز دوشنبه در دهمین نشست «باهم برای ایران» با حضور تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد درباره حضور مثبت آن‌ها برای جامعه، گفت: نهادهای مردم نهاد باید در جهت حکمرانی بهتر و برای حل مشکلات کمک کنند؛ این قدرت ما را بیشتر می‌کند. باید در ذهن همه ما شکل بگیرد که سازمان‌های مردم‌نهاد رقیب ما نیستند، بلکه یاور و کمک‌کار ما هستند.

به گزارش ایرنا، معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: آن چیزی که ماندگار است برای دولت‌های بعد از ما این است که بتوانیم روح مشارکت، اعتماد و خودباوری را در مردم بیشتر کنیم که این بسیار برای قدرتمندتر شدن جامعه کمک می‌کند.

قائم پناه افزود: مصرف انرژی و آب با بخشنامه دولت درست نمی‌شود و فقط با اصلاح الگوی رفتاری مردم محقق می‌شود. بنابراین، خواسته‌هایمان را در عمق جامعه باید نفوذ دهیم.

وی با بیان اینکه نقدی که تشکل‌های مردم نهاد دارند مکلف به نقد مشفقانه است، اظهار کرد: وقتی فردی برای حفظ تالاب هورالعظیم، جنگل‌های هیرکانی یا مسائل زیست‌محیطی کشور دغدغه‌مند است و برای آن تلاش می‌کند، این مطالبه‌گری به نفع منافع ملی است. اگر صدای مردم درباره میانکاله بلند نمی‌شد، رئیس‌جمهور دستور به متوقف کردن آن نمی‌داد. همه این‌ها نشان دهنده این است که ما هم صداها را می‌شنویم و هم مشتاق شنیدن این نقدهای سازنده هستیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه مشارکت اجتماعی در جامعه بذر امید و همیاری می‌کارد، گفت: ما شدیداً نیازمند امیدواری هستیم؛ با همه سختی‌ها و فشارهایی که به ما تحمیل شده است، امیدوارم با کمک‌ تشکل‌های مردم نهاد فارغ از هر نگاه سیاسی و نگاه فرهنگی حول محور ایران تلاش کنیم.