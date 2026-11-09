دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در اعترافی کم‌سابقه و غیرمنتظره به سیاست مهاجرتی سختگیرانه دولتش و تاثیر آن در شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان دوره‌ای کنگره ایالات متحده اعتراف کرد و پیشنهاد توافق با دموکرات‌ها را در این حوزه داد.

جوان آنلاین: ترامپ در گفت‌وگو با شبکه خبری سی بی اس، به شکل غیرمعمولی اذعان کرد که سیاست مهاجرتی او «بیش از حد سختگیرانه» بوده و پس از شکست فاجعه‌بار جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، پیشنهاد توافق با دموکرات‌ها بر سر موضوع مهاجرت را داد.

او در این مصاحبه پذیرفت که سیاست مهاجرتی سختگیرانه دولتش به او از نظر سیاسی ضربه زده و تاکید کرد که آماده است تا ترتیباتی اتخاذ شود برخی مهاجران بدون مدارک قانونی اجازه اقامت در آمریکا پیدا کنند.

ترامپ به راس داوثت خبرنگار این شبکه خبری که از او در مورد تاثیر سیاست اخراج گسترده مهاجران سوال پرسید، گفت: «فکر می‌کنم خیلی سختگیرانه بود. بله، فکر می‌کنم ممکن است خیلی سختگیرانه باشد. و بسیاری از مردم می‌گویند که عالی است. اما بسیاری از مردم فکر می‌کنند خیلی سختگیرانه است.»

روزنامه گاردین با غیرمعمول و کم‌سابقه توصیف کردن این دست اظهارات از سوی ترامپ خاطرنشان کرده است: اذعان رئیس‌جمهوری آمریکا با تصمیم وی برای انتخاب استیون میلر معمار سیاست سرکوب مهاجرتی او به سمت رئیس دفتر کاخ سفید، در تضاد است.

این روزنامه می‌افزاید: از زمان بازگشت ترامپ به قدرت، حملات گسترده اداره مهاجرت و گمرک(ICE) به محل‌ کار، خانه‌ها و اماکن عمومی مهاجرانی که سابقه کیفری نداشتند، بیم و هراس میان این بخش از جامعه ایالات متحده را افزایش داده است. ماموران فدرال حتی اوایل سال جاری میلادی در جریان عملیاتی در مینیاپولیس، دو شهروند آمریکایی را به دلیل اعتراض به این سیاست به ضرب گلوله کشتند.

رئیس‌جمهوری ایالات متحده در ادامه ادعا کرد که سیاست او «هم مفید و هم مضر» بوده است، زیرا مردم برای بستن مرزها به او «نمره A+» و «نمره بسیار بالایی برای بیرون راندن افراد بد» داده‌اند. او در عین حال اعتراف کرد: «من لطمه دیدم زیرا ما افرادی را که شغل خوبی داشتند نیز دستگیر کردیم، آنها فقط یک تخلف کرده بودند و آن ورود غیرقانونی به کشور بود.»

ثروت میلیاردی ترامپ از زمان آغاز به کار دولت دوم

خبرنگار سی بی اس در بخش دیگری به افزایش ۳ میلیارد دلاری دارایی خالص ترامپ از پاییز ۲۰۲۴ تا پاییز ۲۰۲۵ بر اساس تخمین نشریه «فوربس» اشاره کرد. در مقابل رئیس‌جمهوری ایالات متحده، دلیل این وضعیت را عملکرد کلی بازار سهام دانست و اینکه امور مالی وی را پسرش برعهده دارد.

اشاره ترامپ به امکان حمایت از یک نامزد جمهوری‌خواه در سال ۲۰۲۸

رئیس‌جمهوری آمریکا در بخش دیگری از این مصاحبه، تصویری از رقابت‌های درون حزبی ارائه کرد و گفت «ممکن است» از یکی از نامزدها حمایت کند «اما نه لزوما». وی سپس از مارکو روبیو وزیر امورخارجه کابینه‌اش تمجید کرد اما احتمال نامزدی دیگر چهره‌ها را هم رد نکرد.

تصمیم برای معرفی دانا وایت رئیس UFC برای پست سخنگوی کاخ سفید شوخی بود

ترامپ در فلوریدا در جمع خبرنگاران گفت پست او در «تروث سوشال» مربوط به دعوت از دانا وایت برای پذیرفتن سمت سخنگوی کاخ سفید «فقط شوخی» بوده است.

او سپس اضافه کرد: «اما فکر می کنم دانا از این ایده خوشش آمده است. او انسان بسیار توانمندی است. البته شوخی کردم. این موضوع از آنجا مشخص بود که من همه مبارزان بزرگ را به عنوان دستیارانش قرار دادم که قرار است همه با او بیایند. فقط کمی سرگرم‌کننده بود.»

گاردین در همین زمینه تشریح کرده است: ترامپ دیروز یکشنبه یک انیمشین ساخته هوش مصنوعی در تروث سوشال به اشتراک گذاشت که نشان می‌داد مبارزان UFC روزنامه‌نگاران حاضر در کاخ سفید را کتک می‌زنند و یکی از آنها، اظهارات نژادپرستانه‌ای که در مورد میشل اوباما همسر رئیس‌جمهوری اسبق آمریکا تکرار می‌کرد.

به گزارش ایرنا، یک روز پیش از آنکه دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا دعوت خود از دانا وایت را برای پذیرش پست سخنگوی کاخ سفید شوخی بداند، شبکه تلویزیونی سی ان ان اعلام کرد که رئیس UFC این پیشنهاد را رد کرده است.