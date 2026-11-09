واکنش پکن به گزارش درخواست کمک ترامپ برای پایان جنگ با ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به گزارش‌ها درباره درخواست دولت دونالد ترامپ از پکن برای کمک به پایان دادن به جنگ با ایران، با تاکید بر اینکه تداوم این درگیری‌ها با منافع طرف‌های درگیر و جامعه جهانی سازگار نیست، خواستار حل اختلافات از مسیر گفت‌وگو و مذاکره شد.

جوان آنلاین: گوئو جیاکون در نشست خبری امروز(دوشنبه) دستگاه دیپلماسی چین، اظهار داشت که تداوم جنگ میان آمریکا و ایران با منافع مشترک طرف‌های درگیر و جامعه بین‌المللی سازگار نیست.

وی این اظهارات زمانی مطرح شد که برخی رسانه‌ها اعلام کردند که دولت دونالد ترامپ از چین برای پایان دادن به درگیری‌های آمریکا و ایران درخواست کمک کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین افزود که طرف‌های مرتبط باید گزینه صلح را در پیش بگیرند، اختلافات خود را از طریق گفت‌وگو و مذاکره حل‌وفصل کنند و برای بازگشت هرچه سریع‌تر صلح و آرامش به منطقه خلیج فارس و خاورمیانه تلاش کنند.

به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که نماینده ویژه این کشور در دیدار با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران، خواستار پایبندی به رویکرد امنیت مشترک، جامع، همکاری‌محور و پایدار برای ایجاد چارچوب جدید امنیت منطقه‌ای و تحقق ثبات بلندمدت در خاورمیانه شد.

جای جون در دیدار جدگانه با علی باقری‌کنی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و محمدعلی بک، دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل خلیج فارس، افزود: طرف‌های مرتبط باید گزینه صلح را در پیش بگیرند و با رویکردی منطقی و عمل‌گرایانه، بر راهکارهای سیاسی برای حل‌وفصل اختلافات تمرکز کنند تا ثبات و توسعه هرچه زودتر به منطقه بازگردد.

جای جون همچنین با اشاره به ابتکارها و دیدگاه‌های شی جین‌پینگ رئیس‌جمهوری چین، برای برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه، گفت :پکن از توسعه روابط حسن همجواری میان کشورهای منطقه حمایت می‌کند و خواستار پایبندی به رویکرد امنیت مشترک، جامع، همکاری‌محور و پایدار برای ایجاد چارچوب جدید امنیت منطقه‌ای و تحقق ثبات بلندمدت در خاورمیانه است.

طرف ایرانی نیز در این دیدارها با تاکید بر اهمیت روابط با چین، اعلام کرد تهران آمادگی دارد همکاری‌ها و تبادلات دوجانبه را در حوزه‌های مختلف تقویت کند و به توسعه باثبات روابط دو کشور ادامه دهد.

مقام‌های ایرانی همچنین با اشاره به حمایت از ابتکارها و دیدگاه‌های مهم شی، از نقش سازنده چین در تلاش‌ها برای برقراری صلح و توقف جنگ در منطقه قدردانی کردند.

طرف ایرانی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت از حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی خود دفاع خواهد کرد و در عین حال، حل‌وفصل سیاسی منازعات منطقه‌ای از طریق گفت‌وگو و رایزنی را دنبال می‌کند.

مقام‌های ایرانی همچنین با مخالفت با مداخله خارجی در امور منطقه اعلام کردند تهران آماده است در کنار چین و دیگر نیروهای صلح‌طلب، برای بازگرداندن هرچه سریع‌تر صلح و آرامش به خاورمیانه و منطقه خلیج فارس تلاش کند.