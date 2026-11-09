نیروی هوافضای سپاه از ارکان قدرت بازدارندگی ایران است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نیروی هوافضای سپاه با تکیه بر دانش متخصصان ایرانی یکی از ارکان قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است، گفت: عملیات‌های غرورآفرین هوافضای قهرمان، معادلات دشمن آمریکایی - صهیونی را برهم زد.

جوان آنلاین: حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه به مناسبت هفته هوافضا در فضای مجازی اظهار کرد: هفته هوافضا، یادآور حماسه مردانی است که با ایمان، دانش و اراده‌ای مستحکم و نفوذناپذیر، نام ایران را بر بلندای اقتدار و خودباوری نشاندند.

به گفته وی، مروز نیروی هوافضای سپاه، با تکیه بر توان بومی و دانش متخصصان ایرانی، مرزهای فناوری را پشت سر گذاشته و به یکی از ارکان اصلی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

محسنی اژه‌ای افزود: عملیات‌های غرورآفرین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ویژه هوافضای قهرمان در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، معادلات دشمن آمریکایی ـ صهیونی را برهم زد و او را در برابر اراده و توان دفاعی ایران به استیصال کشاند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اقتدار امروز هوافضا، ثمره مجاهدت نسلی است که خودباوری را به قدرت، دانش را به فناوری و تهدید را به فرصت تبدیل کرد.

محسنی اژه‌ای گفت: درود بر روح بلند شهیدان طهرانی‌مقدم، حاجی‌زاده و همه شهدای سرافراز هوافضا؛ راهشان پررهرو و پرچم اقتدار ایران همواره برافراشته باد.