عامل تیراندازی در لهستان جان باخت

جوان آنلاین: پلیس لهستان با اشاره به حادثه تیراندازی روز شنبه در کراکوف که به کشته شدن ۶ نفر و زخمی شدن ۱۵ تن دیگر منجر شده بود، در پیامی در حساب رسمی فضای مجازی نوشت: به اطلاع می‌رسانیم فردی که مسئول این وقایع غم‌انگیز بود، صبح امروز در بیمارستان جان باخت.

یک سخنگوی پلیس لهستان پیشتر به خبرنگاران گفته بود: فرد ضارب یک تبعه ۲۴ ساله لهستانی با لباس‌هایی به سبک نظامی بود. ماموران برای دستگیری وی از سلاح‌ استفاده کردند اما فرد مهاجم نیز متقابلا تیراندازی کرد. در نتیجه، سه افسر پلیس مجروح شدند.

پلیس در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود: فرد مهاجم توسط ماموران پلیس هدف گلوله قرار گرفت و در حال حاضر به بیمارستان منتقل شده است.

مارچین کیه‌روینسکی وزیر کشور لهستان، گفته بود به نظر می‌رسد فرد مهاجم به ایدئولوژی‌های راست افراطی گرایش داشته است.

وی همچنین اعلام کرد: همه شواهد حاکی از آن است که عامل این حمله دیدگاه‌های بسیار افراطی داشته است. چندین قبضه سلاح نیز در خودرویی که با آن به محل حادثه آمده بود، پیدا شد.

کیه‌روینسکی افزود: شواهد نشان می‌دهد مهاجم به ایدئولوژی‌های راست افراطی گرایش داشته و دیدگاه‌های فوق ملی‌گرایانه را دنبال می‌کرده است.

وزیر کشور لهستان همچنین گفت فرد مهاجم هنگام حمله لباس‌هایی با ظاهر نظامی بر تن داشته است.