جوان آنلاین: نتایج نظرسنجی این شبکه خبری آمریکایی نشان داد که که ۳۴ درصد از رای‌دهندگان آمریکایی اعلام کرده اند جنگ با ایران در تصمیم آنها برای رای دهی در انتخابات میان دوره‌ای بسیار مهم بوده است.

پیش از این جی دی ونس معاون رئیس‌جمهوری ایالات متحده نیز جنگ دولت ترامپ علیه ایران را عامل شکست‌ گسترده جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه اعلام کرده بود.

ونس گفت با برخی نظرسنجی‌کنندگان صحبت کرده و آنها به او گفته‌اند بسیاری از افرادی که در سال ۲۰۲۴ به ترامپ رای داده بودند، در این انتخابات به دلیل عصبانیت به دموکرات‌ها روی آوردند.

نتیجه نظرسنجی ای بی سی همچنین حاکی است که حدود ۴۰ درصد از شرکت کنندگان در انتخابات میان دوره‌ای سوم نوامبر (۱۲ آبان) از روند اداره امور در کشور عصبانی هستند و به همین نسبت ناراضی هم وجود دارد.

در بخش دیگری از این نظرسنجی، علاوه بر ۳۴ درصد از رای دهندگان انتخابات سه شنبه گذشته که جنگ با ایران را در تصمیم برای رای دهی بسیار مهم دانستند، ۴۹ درصد معتقد بودند که هزینه زندگی و ۵۵ درصد هم فساد دولتی را موثر ارزیابی کردند.

بر اساس این نظرسنجی، ۵۹ درصد شرکت کنندگان در انتخابات میان دوره‌ای ۲۰۲۶، نسبت به هزینه‌های مراقبت های درمانی «بسیار نگران» بودند. ۶۰ درصد اعلام کردند که دولت فدرال باید نقش بیشتری در کمک به آمریکایی‌ها برای دریافت مراقبت‌های درمانی ایفا کند و ۵۵ درصد گفتند که سیاست‌های دولت ترامپ هزینه‌های مراقبت‌های درمانی آنها را بدتر کرده است. طبق نظرسنجی رای‌دهندگان، تنها ۱۰ درصد معتقد بودند که دولت ترامپ هزینه‌های مراقبت‌های درمانی آنها را بهبود بخشیده است.