خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی و به نقل از نهادهای اروپایی و فرانسوی نوشت که علاوه بر روسیه، آمریکا و اسرائیل نیز از ناآرامی‌های اخیر فرانسه بهره برداری سیاسی کردند.

جوان آنلاین: این رسانه انگلیسی ادعا کرد: بر اساس یک ارزیابی داخلی اتحادیه اروپا، یک شبکه مخفی روس با استفاده از رسانه‌های اجتماعی سعی در سوءاستفاده از شورش‌های ماه گذشته در فرانسه داشت تا ناآرامی‌ها را به گردن مهاجرت کنترل نشده انداخته و پاریس را عاجز از کنترل اوضاع نشان دهد.

از سوی دیگر، یک ارزیابی داخلی جداگانه که توسط وزارت امور خارجه فرانسه گردآوری شده و توسط رویترز نیز مشاهده شده نشان می‌دهد که حساب‌های رسانه‌های اجتماعی مرتبط با رژیم اسرائیل و حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز «روایت‌هایی خصمانه» را در مورد شورش‌ها منتشر و آنها را به اسلام‌گرایی و مهاجرت ارتباط می‌دادند.

رویترز به نقل از واکاوی اتحادیه اروپا از ناآرامی‌های فرانسه، مدعی است یک شبکه مخفی روس ویدیوهایی را با جعل هویت رسانه‌های غربی برای هدف قرار دادن مخاطبان فرانسوی منتشر کرده که در برخی از آنها به دروغ ادعا شده که مهاجران به معترضان تعرض کرده‌اند یا حملات تروریستی قریب‌الوقوع است.

در هفته های اخیر و در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش خدمات عمومی، تظاهراتی در سراسر فرانسه برگزار شد که از کنترل دولت خارج و به شدیدترین خشونت‌هایی سیاسی دهه‌های اخیر این کشور انجامید.

تحلیل اتحادیه اروپا بازه زمانی ۷ تا ۲۱ اکتبر (۱۵ تا ۱۹ مهر) را پوشش داده و بیانگر آن است که روسیه به دنبال آن بود تا تصویری «ضعیف و به طور فزاینده‌ای مستبد» از مقام های ارشد فرانسوی ارائه دهد.

بر اساس این گزارش، هیچ مدرکی دال بر آنکه مسکو و یا دیگر کشورها در تحریک یا تشدید اعتراض ها دست داشته اند، پیدا نشده و فعالیت آنها «سوءاستفاده فرصت‌طلبانه از ناآرامی‌ها» توصیف شده است.

ارزیابی وزارت امور خارجه فرانسه نشان داد که ۱۰ مطلب پربازدید «طرفداران روسیه» از ناآرامی‌های مذکور در بازه زمانی ۱۶ تا ۱۸ اکتبر (۲۴ تا ۲۶ مهر) ۲.۸ میلیون بازدید در تارنمای اکس داشته اند.

اما این ارقام در مقایسه با بازدیدهای حاصل از مطالب منتشر شده حساب‌های مرتبط با حامیان ترامپ و مقام ها و کاربران پرطرفدار اسرائیلی، ناچیز به نظر می رسد.

طبق گزارش وزارت امور خارجه فرانسه، ۱۰ مطلب پربازدید مقام ها، رسانه‌ها و حساب های پرطرفدار مرتبط با حامیان ترامپ از ناآرامی‌های فرانسه در بازه زمانی فوق بیش از ۴۹ میلیون بازدید داشته ‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است: ۱۰ مطلب پربازدید مقام ها، حساب‌های کاربری دولتی، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار اسرائیلی نیز در همین دوره بیش از ۳۵ میلیون بازدید داشته‌ اند.