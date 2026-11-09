اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی در نشست خبری هفتگی خود اظهار داشت: قدردانی ویژه‌ای از مدافعان وطن دارم؛ اعم از آن‌ها که در مرزها مشغول صیانت از حریم ایران هستند و کسانی که در یگان‌های هوافضا، سپاه و ارتش، شبانه‌روز مشغول دفاع از کشور هستند.

وی در مورد اتفاقات در منطقه غرب آسیا ادامه داد: علیرغم اینکه تفاهم شرم‌الشیخ روی کاغذ امضا شد، اما رژیم صهیونیستی و بزرگ‌ترین حامی آن، یعنی آمریکا، وقعی به آن نمی‌نهند. در زمستان با یکی از بدترین فجایع انسانی مواجه هستیم. مردم غزه با سرما و مشکلات متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه و دارو، بخشی از اقدامات رژیم صهیونیستی است. هم‌زمان، حملات مستمر رژیم به آوارگان و چادرهایشان و اقدامات شهرک‌نشینان علیه مردم، وضعیتی را ایجاد کرده که هر آن‌کس که وجدان انسانی داشته باشد، باید قیام کند.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: در جنوب لبنان نیز رژیم بر جنایاتش افزوده و حجم حملاتش را افزایش داده است. مجامع بین‌المللی تحت تأثیر و نفوذ آمریکا هیچ اقدام مؤثری اتخاذ نکرده‌اند.

وی در مورد شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات به دلیل جنگ با ایران افزود: اعتراف هیئت حاکمه آمریکا به اینکه جنگ تحمیلی علیه ایران باعث نارضایتی افکار عمومی آمریکا شده و چنین زلزله‌ای را ایجاد کرده، باید با درک پیام مردم آمریکا همراه شود. آنچه باعث این وضعیت شد، نه جنگ آمریکا، بلکه مقاومت ایرانیان بود؛ چراکه اگر این مقاومت نبود، آمریکا می‌توانست جنگ خود را به‌عنوان پیروزی بفروشد. برای ما تفاوتی بین احزاب در آمریکا وجود ندارد، چراکه زخم‌خورده هر دو طرف بوده‌ایم. هیئت حاکمه آمریکا باید درک کند حمایت از رژیم جنگ‌طلب تا چه حد می‌تواند برای آن‌ها مشکل ایجاد کند.

خواسته‌های ایران غیرمنطقی نیست؛ آمریکا باید تصمیم بگیرد

بقائی در مورد اظهارات روبیو مبنی بر اینکه خواسته‌های تهران غیرقابل قبول است و اینکه آیا واشنگتن پاسخ تهران را داده است، گفت: باش تا صبح دولتت بدمد؛ اینکه گفته شده غیرقابل قبول است، شاید در نظر آن‌ها این است که ایران از پیگیری حقوق و منافع خود صرف‌نظر کند. کجای خواسته ایران غیرمنطقی است که آمریکا باید محاصره دریایی و آنچه را که تحت عنوان عملیات طرح اقتصادی عنوان کردند، متوقف کند؟ کجای این خواسته ایران غیرمنطقی است که آمریکا باید برای شروع هر روند مذاکراتی، ابتدا تحریم‌های غیرقانونی‌اش را پایان دهد؟ کجای خواسته ایرانیان غیرمنطقی است که برای شروع هر روند مذاکراتی، جنگ باید در همه میدان‌ها پایان یابد؟ با هر منطق و هنجاری که بسنجیم، اقدام آمریکا نه‌تنها مضحک و غیرقانونی، بلکه جنایتکارانه بود. توافق آمریکا در قالب تفاهم اسلام‌آباد بیشتر از دو هفته دوام نیاورد. آیا این برخورد منطقی است؟ طرح دو روزه ایران خودش نشانگر اوج حسن نیت ایران است.

وی ادامه داد: منطقی‌تر از این طرح را آیا طرف دیگری می‌تواند پیدا کند؟ طرح ایران به‌عنوان منطقی‌ترین طرح روی میز است. موجب زمینه‌سازی برای بازگشت امنیت در تنگه هرمز و خلیج فارس خواهد شد و خودش می‌تواند زمینه‌ساز یک فرآیند باشد. آمریکا باید تصمیم بگیرد؛ اگر پیام مردم خودشان را به‌درستی درک کرده باشند.

روابط ایران و عراق تحت تأثیر فشارهای آمریکا قرار نمی‌گیرد

وی در مورد خبرهای منتشرشده در مورد سفر هیئت عراقی به ایران و فشارها به دولت عراق از سوی آمریکا گفت: اینکه رفت‌وآمدها بین ایران و کشورهای منطقه صورت بگیرد، امری عادی است. در وضعیت فعلی، به دلیل اینکه در سفرهای هوایی اخلال ایجاد شده، بیشتر رصد می‌شود وگرنه طبیعت همکاری با همسایگان این است که این سفرها صورت گیرد. فشارها هرقدر هم سنگین باشد، نباید پیوندهای ایرانیان و عراقی‌ها را مخدوش کند. ایران و عراق همسایه بوده‌اند و خواهند بود. عراقی‌ها فراموش نخواهند کرد که تحت تحریم‌های سنگین سازمان ملل و کشورهای منطقه بودند؛ این ایران بود که به‌عنوان یار و همراه مردم عراق آینده‌نگری کرد و وقعی به این تحریم‌ها و فشارها نگذاشت. اطمینان دارم که براساس گفت‌وگوهای میان ایران و عراق، حتماً بر مصالح جمعی کشورها و مسائل دوجانبه و هر فشار و تهدید خارج از منطقه فائق خواهیم آمد.

مردم آمریکا در انتخابات پیام خود را دادند

بقائی درباره نتایج نظرسنجی در آمریکا درباره جنگ علیه ایران و مقایسه این جنگ با جنگ ویتنام توسط ترامپ افزود: مردم آمریکا در انتخابات پیامشان را دادند و نیازی نیست ما بگوییم. مقامات آمریکایی خودشان اعتراف کردند که جنگ تحمیلی علیه ایران و تبعیت از رژیم صهیونیستی، عوامل اصلی در تصمیم مردم آمریکا برای رویگردانی از هیئت حاکمه بود. این به این معنا نیست که ما نسبت به جمع جدیدی که خواهند آمد، به عملکردشان خوش‌بین هستیم. تجارب ۶۰ الی ۷۰ سال پیش را داریم.

مخالفت ایران با تغییر ژئوپلیتیک منطقه در پروژه مسیر ترامپ

وی در مورد تصویب پروژه‌ای در پارلمان ارمنستان در خصوص مسیر ترامپ اظهار کرد: موضع ما بارها تکرار شده است. از رفع انسداد مسیرهای مواصلاتی استقبال کرده و تأکید کرده‌ایم این طرح‌ها نباید منجر به تغییر در ژئوپلیتیک منطقه شود. تجربه نشان می‌دهد حضور و ظهور آمریکا در منطقه همیشه همراه با ناامنی بوده است. نگرانی‌های خود را به ارمنستان منتقل کرده‌ایم و به ما اطمینان داده شده که این پروژه منجر به تغییر در مرزها نخواهد شد.

ناامنی در تنگه هرمز نتیجه اقدامات تجاوزگرانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است

بقائی در مورد وضعیت تنگه هرمز گفت: حتماً ستاد کل و نیروهای نظامی اعلام نظر کردند. ما هم در مقابله با پهپادهای دشمن، هم زنده‌گیری می‌کنیم و هم ساقط می‌کنیم. تنگه هرمز تکلیفش خیلی روشن است. تنگه هرمز تا قبل از ۹ اسفند باز بود؛ ناامنی در آن نتیجه اقدامات تجاوزگرانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است. اقدامات ایران براساس حقوق بین‌الملل و در راستای صیانت از دفاع ملی است. کشورهایی که از مسیرهای ناامن عبور می‌کنند، دچار حادثه می‌شوند. مادامی که آمریکا به اقدامات مداخله‌جویانه خودش ادامه دهد، شاهد امنیت در این آبراه نخواهیم بود.

وی در مورد طرح «دروازه آهنین» آمریکا علیه ایران گفت: اصل این فکر موسوم به دروازه آهنین از سوی آن دسته از نظامیان آمریکایی مطرح شده است که سعی دارند شکست خودشان را توجیه کنند. شخص فرمانده سنتکام خیلی زود شغلش را عوض می‌کند و بعد از جنایت علیه ایران، به تولید پادکست روی آورده است. ما کارهای قبلی آنان را می‌دانیم و اقدامات اخیرشان سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت.