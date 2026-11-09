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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۱
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ثبت ۸۹۰۰ فقره تصادف چندوسیله‌ای در پایتخت؛ پلیس هشدار داد

س رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت بیش از هشت هزار و ۹۰۰ فقره تصادف چندوسیله‌ای از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون خبر داد و گفت: آماری که در مقایسه با سال ۱۴۰۴ که بیش از ۱۵ هزار و ۱۰۰ فقره از این نوع تصادفات به ثبت رسیده، نشان‌دهنده تداوم یک الگوی خطرناک در معابر پایتخت است.

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی پور روز دوشنبه با اشاره به اینکه تصادفات چندوسیله‌ای معمولاً در بزرگراه‌ها رخ می‌دهند، اظهار کرد: وجه اشتراک تقریباً همه این حوادث، نادیده گرفتن اصول اولیه ایمنی و خطاهای انسانی است که به صورت زنجیره‌ای تکرار می‌شوند.

وی افزود: عوامل متعددی در بروز این حوادث نقش دارند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

عدم رعایت فاصله طولی و قانون دو ثانیه، رعایت نکردن فاصله ایمن با خودروی جلویی، عامل اصلی بیشتر تصادفات چندوسیله‌ای است هر خودرو باید با خودروی جلویی حداقل دو ثانیه فاصله زمانی داشته باشد تا در صورت توقف ناگهانی، فرصت واکنش وجود داشته باشد و همه خودروها با هم برخورد نکنند. این فاصله در شرایط نامناسب، به‌ویژه هنگام بارندگی و لغزندگی معابر، به مراتب بیشتر می‌شود.

حواس‌پرتی و بی‌توجهی به جلو: استفاده از تلفن همراه، خوردن و آشامیدن حین رانندگی و غفلت لحظه‌ای، از جمله خطاهایی است که سهم قابل‌توجهی در شکل‌گیری تصادفات چندوسیله‌ای دارد. استفاده از گوشی همراه، تمرکز راننده را از مسیر و خودروی جلویی می‌گیرد و عامل بسیاری از این حوادث است.

سرعت غیرمطمئنه: سرعت بالا، زمان واکنش راننده را کاهش می‌دهد و در صورت توقف ناگهانی خودروی جلویی، امکان جلوگیری از برخورد را از بین می‌برد؛ از این رو حرکت با سرعت مطمئنه ضروری است.

خستگی و خواب‌آلودگی: وضعیت جسمی و روحی نامناسب راننده، تشخیص صحیح فاصله و واکنش به‌موقع را مختل می‌کند؛ از این رو توصیه شده در مسیرهای طولانی هر دو ساعت یک‌بار توقف و استراحت کوتاه انجام شود.

نقص فنی خودرو: عملکرد نامناسب سیستم ترمز، فرسودگی لاستیک‌ها و عدم ایمنی تجهیزات، به‌ویژه در شرایط بارندگی و لغزندگی معابر، احتمال بروز تصادفات چندوسیله‌ای را افزایش می‌دهد.

سردار موسوی‌پور با تأکید بر شرایط نیمه دوم سال گفت: در نیمه دوم سال، به دلیل بارندگی بیشتر و لغزندگی زمین، اصطکاک بین لاستیک و جاده کمتر می‌شود و زمان واکنش بیشتری برای توقف نیاز است؛ بنابراین در این فصول، فاصله طولی بین خودروها باید بیشتر شود و دست‌کم دو برابر شرایط عادی باشد.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای کنترل این پدیده گفت: پلیس راهور با استفاده از سامانه‌های هوشمند، فاصله طولی خودروها را در بزرگراه‌ها پایش می‌کند و برای خودروهایی که فاصله ایمن را رعایت نمی‌کنند، جریمه‌های قانونی اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین بر ضرورت مدیریت صحنه تصادف برای جلوگیری از حوادث ثانویه تأکید کرد و افزود: در صورت نقص فنی، بلافاصله خودرو را به شانه راه هدایت کرده، فلاشرها را روشن کنید و مثلث شبرنگ را حداقل در ۷۰ متری قرار دهید. هرگز خارج از خودرو در مسیر سواره نایستید.

سردار موسوی‌پور در پایان برای پیشگیری از تصادفات چندوسیله‌ای رعایت چند نکته را ضروری دانست:

۱. فاصله ایمن را جدی بگیرید: در شرایط عادی حداقل دو ثانیه و در بارندگی، تاریکی و نیمه دوم سال، این فاصله را دست‌کم دو برابر کنید.
۲. به جلو توجه کامل داشته باشید: هرگونه حواس‌پرتی، به‌ویژه استفاده از تلفن همراه و خوردن و آشامیدن، می‌تواند زنجیره‌ای از حوادث را رقم بزند.
۳. با سرعت مطمئنه حرکت کنید: سرعت خود را متناسب با شرایط جاده و جوی انتخاب کنید تا زمان واکنش کافی برای توقف داشته باشید.
۴. سلامت ترمز، لاستیک و چراغ‌ها را پیش از سفرهای شهری و برون‌شهری بررسی کنید.
۵. در صورت توقف اضطراری، ایمن عمل کنید: خودرو را به شانه راه منتقل کنید، فلاشر بزنید و مثلث شبرنگ را در فاصله ایمن قرار دهید.
۶. خستگی را جدی بگیرید: در سفرهای طولانی هر دو ساعت توقف کوتاه و استراحت کنید تا تمرکز شما برای واکنش به‌موقع حفظ شود.

به گفته رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، تصادفات چندوسیله‌ای با رعایت همین نکات ساده قابل پیشگیری هستند؛ اما غفلت از آن‌ها، «زنجیره خطاهایی» را می‌سازد که گاه جبران‌ناپذیر است.

برچسب ها: پایتخت ، تصادف ، راهور
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