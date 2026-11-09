کد خبر: 1389416
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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۰
سیاست » اخبار کلی

نگاهداری: آینده ایران فقط در جنگ یا پشت میز مذاکره تعیین نمی‌شود

نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: آینده ایران فقط در میدان جنگ و پشت میز مذاکره تعیین نمی‌شود، بلکه در کارخانه‌ها، شرکت‌های فناور، دانشگاه‌ها، فعالیت کارآفرینان و اصلاح نظام حکمرانی رقم می‌خورد.

جوان آنلاین: بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه) در نخستین کنفرانس ملی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران که در محل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در مواجهه با تحریم‌ها و محاصره اقتصادی اظهار کرد: وقتی کشور با محاصره اقتصادی، طرد اقتصادی و تحریم مواجه می‌شود، شرایطی شکل می‌گیرد که به بحران اقتصادی منجر می‌شود و نحوه مواجهه با این بحران می‌تواند سرنوشت ایران را در ادامه مسیر مشخص کند.

به گزارش مهر، وی با طرح این پرسش که آیا در چنین شرایطی کارآفرین صرفاً فردی برای تولید ثروت است یا سازنده قدرت ملی کشور نیز محسوب می‌شود، افزود: باید عینک نگاه خود را تغییر دهیم و کارآفرینان را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی ببینیم. مسیر تاب‌آوری از کارآفرینی می‌گذرد و استقلال سیاسی نیز به کارآفرینی وابسته است؛ بنابراین تولید قدرت ملی و تاب‌آوری ملی در گرو بازآفرینی مفهوم کارآفرینی است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به بحران و مدیریت آن ادامه داد: یکی دیگر از رویکردهایی که باید تغییر کند، نحوه مواجهه ما با بحران است. در مدیریت بحران به پادشکنندگی اقتصادی نیاز داریم؛ به این معنا که هم‌زمان با کنترل بحران، به فکر ساخت قدرت اقتصادی جدید نیز باشیم. چنین رویکردی نیازمند تغییر نگاه و بهره‌گیری از تجربه جهانی در مواجهه با بحران‌های اقتصادی است.

نگاهداری با بیان اینکه نگاه به مدیریت بحران و ناترازی‌های اقتصادی باید تغییر کند، تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته به‌گونه‌ای مدیریت شده که تمام تمرکز تصمیم‌گیران اقتصادی بر نحوه تقسیم منابع محدود کشور، از جمله بودجه، قرار گرفته است؛ در حالی که در شرایط بحران اقتصادی و محدودیت منابع، باید به فکر رشد اقتصادی باشیم.

وی افزود: به‌جای تمرکز صرف بر فروش نفت و محموله‌های نفتی، باید ظرفیت‌های جدیدی در اقتصاد ایجاد کنیم. ظرفیت‌های جدید تولید همان عرصه‌ای است که کارآفرینان باید در آن نقش‌آفرینی کنند؛ چراکه دولت به‌تنهایی نمی‌تواند این ظرفیت‌ها را ایجاد کند. بنابراین باید نگاه خود را از تقسیم منابع محدود به سمت رشد اقتصادی تغییر دهیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح راهبردهای اقتصادی کشور گفت: برای پیشبرد این تغییر رویکرد، به مجموعه‌ای از اصلاحات راهبردی نیاز داریم. نخستین اصلاح این است که دولت باید از مدیریت پراکنده و واکنشی به سمت حکمرانی یکپارچه حرکت کند.

نگاهداری با تأکید بر مسئولیت دولت در تأمین امنیت اقتصادی و حمایت از فعالیت کارآفرینان و بخش خصوصی اظهار کرد: دولت موظف است امنیت اقتصادی و فعالیت کارآفرینان و بخش خصوصی را تأمین کند. نگاه امنیتی در این حوزه به معنای فراهم کردن آرامش خاطر برای سرمایه‌گذار و کارآفرین است تا بتوانند برای ایجاد بازارهای جدید و ظرفیت‌های تولیدی نقش‌آفرینی کنند.

وی دومین راهبرد اصلاحی را نوسازی نرم‌افزار حکمرانی اقتصادی دانست و گفت: واقعیت این است که تنش‌ها و بحران‌ها در شرایط کنونی ماهیت زنجیره‌ای پیدا کرده‌اند و باید متناسب با این شرایط، شیوه حکمرانی اقتصادی را نوسازی کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر ضرورت بازتعریف مفهوم امنیت افزود: باید بپذیریم که امنیت صرفاً به معنای نبود جنگ نیست، بلکه امنیت یعنی توان زندگی کردن، ابتکار به خرج دادن و تولید بیشتر داشتن.

نگاهداری سومین اصلاح راهبردی را ایمن‌سازی زنجیره‌های حیاتی کشور عنوان کرد و گفت: در شرایطی که با تحریم و محاصره اقتصادی مواجه هستیم، باید زنجیره‌های حیاتی کشور، به‌ویژه زنجیره‌های غذایی، از ایمنی و پایداری کافی برخوردار باشند.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از نفت‌محوری به سمت اقتصاد صنعتی و دانش‌بنیان اظهار کرد: باید ساختار اقتصادی کشور را از اتکای سنتی به نفت به سمت تقویت بخش صنعت و اقتصاد دانش‌بنیان هدایت کنیم. در این مسیر، کارآفرینان باید محور اصلی دیپلماسی اقتصادی کشور باشند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس راهبرد چهارم را توجه به ایجاد مولدهای جدید اقتصادی دانست و گفت: باید از نگاه سنتی و محدود به ظرفیت‌های موجود فاصله بگیریم و به سمت ایجاد مولدهای جدید اقتصادی حرکت کنیم.

نگاهداری با اشاره به تقسیم وظایف دولت و مجلس در این زمینه تصریح کرد: وظیفه دولت و نظام حکمرانی، تأمین ثبات و امنیت اقتصادی است و مسئولیت مجلس نیز شکستن انحصارها و باز کردن فضا برای فعالیت فعالان اقتصادی است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت واقعی از کارآفرینان افزود: حمایت واقعی از کارآفرینان به معنای احترام به حقوق آنان و فراهم کردن امکان پیش‌بینی‌پذیری برای برنامه‌ریزی و فعالیت اقتصادی است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه کشور باید از اقتصاد نگران بقا به سمت اقتصاد امیدوار به پیشرفت حرکت کند، گفت: باید از اقتصادی که تمام دغدغه آن حفظ وضع موجود و بقاست، به سمت اقتصادی حرکت کنیم که به پیشرفت و ساخت قدرت ملی می‌اندیشد.

نگاهداری با پذیرش دشواری شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: قبول داریم که شرایط اقتصادی کشور دشوار شده و مردم و تولیدکنندگان تحت فشار هستند، اما حق نداریم آینده را به‌گونه‌ای تصویر کنیم که امید به آینده را از کارآفرینان و بخش تولید بگیرد.

وی در پایان تأکید کرد: آینده ایران فقط در میدان جنگ و پشت میز مذاکره تعیین نمی‌شود، بلکه آینده کشور در کارخانه‌ها، شرکت‌های فناور، دانشگاه‌ها، فعالیت کارآفرینان و اصلاح نظام حکمرانی ما رقم می‌خورد.

برچسب ها: بابک نگاهداری ، آینده ایران ، نظام حکمرانی کشور
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