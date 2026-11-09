هرکس وجدان انسانی داشته باشد، باید علیه جنایات اسرائیل در غزه قیام کند

سخنگوی وزارت خارجه گفت: حملات مستمر رژیم به آوارگان و چادرهایشان و اقدامات شهرک‌نشینان علیه مردم، وضعیتی را ایجاد کرده که هر آن‌کس که وجدان انسانی داشته باشد، باید قیام کند.

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی در نشست خبری هفتگی خود اظهار داشت: قدردانی ویژه‌ای از مدافعان وطن دارم؛ اعم از آن‌ها که در مرزها مشغول صیانت از حریم ایران هستند و کسانی که در یگان‌های هوافضا، سپاه و ارتش، شبانه‌روز مشغول دفاع از کشور هستند.

تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه با وجود امضای تفاهم شرم‌الشیخ

وی در مورد اتفاقات در منطقه غرب آسیا ادامه داد: علیرغم اینکه تفاهم شرم‌الشیخ روی کاغذ امضا شد، اما رژیم صهیونیستی و بزرگ‌ترین حامی آن، یعنی آمریکا، وقعی به آن نمی‌نهند. در زمستان با یکی از بدترین فجایع انسانی مواجه هستیم. مردم غزه با سرما و مشکلات متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه و دارو، بخشی از اقدامات رژیم صهیونیستی است. هم‌زمان، حملات مستمر رژیم به آوارگان و چادرهایشان و اقدامات شهرک‌نشینان علیه مردم، وضعیتی را ایجاد کرده که هر آن‌کس که وجدان انسانی داشته باشد، باید قیام کند.

افزایش حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

سخنگوی وزارت خارجه گفت: در جنوب لبنان نیز رژیم بر جنایاتش افزوده و حجم حملاتش را افزایش داده است. مجامع بین‌المللی تحت تأثیر و نفوذ آمریکا هیچ اقدام مؤثری اتخاذ نکرده‌اند.

منبع مهر