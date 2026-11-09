کد خبر: 1389414
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۱
سیاست » اخبار کلی

ایستادگی و مقاومت تنها راه مقابله با زیاده‌خواهی جبهه استکبار است

ی فرمانده سپاه تهران با تأکید بر اینکه مقاومت ملت ایران ریشه در عاشورا دارد، گفت: ملت ما با تکیه بر فرهنگ دفاع مقدس، مکتب سیدالشهدا(ع) و مکتب امام شهید، ایستادگی خود را به اثبات رساندند.

جوان آنلاین: سردار حسن حسن‌زاده در نشست خبری تشریح برنامه‌های آیین تشییع پیکر مطهر ۳۵۰ شهید گمنام که صبح امروز در باغ‌موزه دفاع مقدس برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار کرد: همه‌ساله در ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره(س)، به‌ویژه در سالروز شهادت آن حضرت، شاهد استقبال گرم و کم‌نظیر ملت ایران از پیکرهای مطهر شهدای گمنام هستیم.

وی افزود: چند سالی است که سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به‌عنوان روز شهید گمنام نام‌گذاری شده و به همین مناسبت، مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکرهای مطهر شهدای گمنام در سراسر کشور برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ با اشاره به شرایط برگزاری مراسم امسال تصریح کرد: امسال در حالی به استقبال لاله‌های سرخ و گلگون‌کفن می‌رویم که ملت ایران دو دفاع مقدس دیگر، شامل جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، و همچنین نبرد هرمز را پشت سر گذاشته‌اند و به فضل الهی، پیروزی‌های بزرگی را برای اسلام، جبهه مقاومت، ایران اسلامی و ملت عزیزمان رقم زده‌اند.

حسن‌زاده ادامه داد: امروز در شرایطی میزبان پیکرهای مطهر شهدای گمنام هستیم که ملت ایران بار دیگر ارادت، وفاداری، ایستادگی و پایداری خود را در برابر جبهه استکبار به اثبات رسانده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه روحیه مقاومت ملت ایران ریشه در فرهنگ عاشورا و دوران دفاع مقدس دارد، گفت: ملت ما با تکیه بر فرهنگ دفاع مقدس هشت‌ساله، مکتب حضرت سیدالشهدا(ع) و مکتب امام شهیدمان، ایستادگی و پایداری خود را به اثبات رسانده و به جهانیان نشان داده‌اند که تنها راه مقاومت است.

سردار حسن‌زاده با تأکید بر اینکه ایستادگی و مقاومت تنها راه مقابله با زیاده‌خواهی جبهه استکبار است، اظهار کرد: ملت ایران به جهانیان ثابت کرده‌اند که تنها راه پیروزی و موفقیت در برابر جبهه کفر و استکبار که همواره به دنبال زیاده‌خواهی است، ایستادگی، پایداری، مقاومت و ترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت است.

وی افزود: در چنین شرایطی به استقبال شهدای گمنام می‌رویم. همه‌ساله در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، عطر فاطمی در فضای کشور می‌پیچد و همزمان، عطر حضور شهدای گمنام نیز در جای‌جای میهن اسلامی احساس می‌شود؛ شهدایی که مردم قدرشناس ایران با شور و ارادت به استقبال پیکرهای مطهرشان می‌روند.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ با اشاره به جایگاه ویژه مراسم امسال خاطرنشان کرد: امسال در حالی به استقبال شهدای گمنام می‌رویم که امام عزیزمان نیز به جمع شهدا پیوسته است. از این رو، حضور پرشور و باشکوه مردم در مراسم تشییع شهدای گمنام، علاوه بر تجدید میثاق و تأکید بر فرهنگ شهادت، ایثار و جهاد، نشانه‌ای از عزم ملت برای ادامه راه و مکتب امام شهید و سایر شهدای عزیز کشورمان است.

حسن‌زاده ادامه داد: این مکتب به‌صورت عملی به ما نشان داد که چگونه باید در برابر دشمنان اسلام و استکبار جهانی ایستادگی کنیم، چگونه بر مواضع خود ثابت‌قدم بمانیم، مقاومت کنیم و از نصرت الهی بهره‌مند شویم. خداوند متعال را به‌خاطر همه نصرت‌هایی که به ملت ایران عنایت کرده است، شاکریم و از اینکه امسال نیز توفیق خدمت به‌عنوان خادمان شهدا و زائران شهدای گمنام را داریم، سپاسگزاریم.

وی در تشریح جزئیات برنامه‌های امسال تشییع شهدای گمنام گفت: امسال به فضل الهی، پیکرهای پاک و مطهر ۳۵۰ شهید گمنام برای برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین در سراسر کشور پیش‌بینی شده است.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ افزود: از این تعداد، ۲۴۰ شهید گمنام مربوط به استان‌های دیگر به‌جز تهران هستند که از دوازدهم آبان‌ماه، انتقال پیکرهای مطهر آنان به‌تدریج به استان‌ها آغاز شده است. مردم عزیزمان در استان‌های مختلف نیز با شکوه و عظمت از این شهدا استقبال می‌کنند و در همین روزها شاهد برگزاری مراسم تشییع و برنامه‌های مرتبط با شهدای گمنام در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها هستیم.

حسن‌زاده با بیان اینکه ۱۱۰ شهید گمنام در تهران بزرگ تشییع و تدفین خواهند شد، درباره برنامه‌های وداع با این شهدا اظهار کرد: نخستین برنامه امسال که با هماهنگی مجموعه نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تدارک دیده شده، مراسم وداع با پیکرهای مطهر شهداست. این مراسم در سال‌های گذشته در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شد، اما امسال با توجه به حضور گسترده و مستمر مردم در میادین و اجتماعات مردمی، برنامه‌ریزی متفاوتی برای آن صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: مردم عزیز ما بیش از ۲۵۰ شب در میادین و اجتماعات حضور داشته‌اند و بر همین اساس، امسال در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، پیکرهای مطهر شهدای گمنام در سراسر کشور به میادین و محل اجتماعات مردمی منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: در تهران بزرگ نیز پیکرهای مطهر ۱۱۰ شهید گمنام به ۱۱۰ میدان منتقل خواهند شد تا مراسم وداع با این شهدا همزمان با شب شهادت حضرت صدیقه طاهره(س) در میادین و اجتماعات مردمی برگزار شود.

سردار حسن‌زاده با اشاره به همزمانی این برنامه‌ها با اجتماعات مردمی گفت: همزمان با برگزاری ۲۵۶ اجتماع مردمی عزتمندانه و اقتدارآمیز در میادین، شاهد برگزاری مراسم وداع با شهدای گمنام در سراسر کشور، مراکز استان‌ها و تهران بزرگ خواهیم بود.

برچسب ها: سردار حسن زاده ، سپاه ، شهدای گمنام
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

زهرمار

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

مشق مقاومت

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

آب در خوابگه شیطان!

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

ما و کنگره دموکرات

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

زنان یکی پس از دیگری قربانی شدند

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

شهید عشق به وطن شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ انگار خانه قلبش در میان صحن‌ها و گنبد‌ها بود
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
گفت‌وگو با دکتر انسیه خزعلی/ مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار