فرمانده سپاه تهران با تأکید بر اینکه مقاومت ملت ایران ریشه در عاشورا دارد، گفت: ملت ما با تکیه بر فرهنگ دفاع مقدس، مکتب سیدالشهدا(ع) و مکتب امام شهید، ایستادگی خود را به اثبات رساندند.

جوان آنلاین: سردار حسن حسن‌زاده در نشست خبری تشریح برنامه‌های آیین تشییع پیکر مطهر ۳۵۰ شهید گمنام که صبح امروز در باغ‌موزه دفاع مقدس برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار کرد: همه‌ساله در ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره(س)، به‌ویژه در سالروز شهادت آن حضرت، شاهد استقبال گرم و کم‌نظیر ملت ایران از پیکرهای مطهر شهدای گمنام هستیم.

وی افزود: چند سالی است که سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به‌عنوان روز شهید گمنام نام‌گذاری شده و به همین مناسبت، مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکرهای مطهر شهدای گمنام در سراسر کشور برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ با اشاره به شرایط برگزاری مراسم امسال تصریح کرد: امسال در حالی به استقبال لاله‌های سرخ و گلگون‌کفن می‌رویم که ملت ایران دو دفاع مقدس دیگر، شامل جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، و همچنین نبرد هرمز را پشت سر گذاشته‌اند و به فضل الهی، پیروزی‌های بزرگی را برای اسلام، جبهه مقاومت، ایران اسلامی و ملت عزیزمان رقم زده‌اند.

حسن‌زاده ادامه داد: امروز در شرایطی میزبان پیکرهای مطهر شهدای گمنام هستیم که ملت ایران بار دیگر ارادت، وفاداری، ایستادگی و پایداری خود را در برابر جبهه استکبار به اثبات رسانده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه روحیه مقاومت ملت ایران ریشه در فرهنگ عاشورا و دوران دفاع مقدس دارد، گفت: ملت ما با تکیه بر فرهنگ دفاع مقدس هشت‌ساله، مکتب حضرت سیدالشهدا(ع) و مکتب امام شهیدمان، ایستادگی و پایداری خود را به اثبات رسانده و به جهانیان نشان داده‌اند که تنها راه مقاومت است.

سردار حسن‌زاده با تأکید بر اینکه ایستادگی و مقاومت تنها راه مقابله با زیاده‌خواهی جبهه استکبار است، اظهار کرد: ملت ایران به جهانیان ثابت کرده‌اند که تنها راه پیروزی و موفقیت در برابر جبهه کفر و استکبار که همواره به دنبال زیاده‌خواهی است، ایستادگی، پایداری، مقاومت و ترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت است.

وی افزود: در چنین شرایطی به استقبال شهدای گمنام می‌رویم. همه‌ساله در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، عطر فاطمی در فضای کشور می‌پیچد و همزمان، عطر حضور شهدای گمنام نیز در جای‌جای میهن اسلامی احساس می‌شود؛ شهدایی که مردم قدرشناس ایران با شور و ارادت به استقبال پیکرهای مطهرشان می‌روند.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ با اشاره به جایگاه ویژه مراسم امسال خاطرنشان کرد: امسال در حالی به استقبال شهدای گمنام می‌رویم که امام عزیزمان نیز به جمع شهدا پیوسته است. از این رو، حضور پرشور و باشکوه مردم در مراسم تشییع شهدای گمنام، علاوه بر تجدید میثاق و تأکید بر فرهنگ شهادت، ایثار و جهاد، نشانه‌ای از عزم ملت برای ادامه راه و مکتب امام شهید و سایر شهدای عزیز کشورمان است.

حسن‌زاده ادامه داد: این مکتب به‌صورت عملی به ما نشان داد که چگونه باید در برابر دشمنان اسلام و استکبار جهانی ایستادگی کنیم، چگونه بر مواضع خود ثابت‌قدم بمانیم، مقاومت کنیم و از نصرت الهی بهره‌مند شویم. خداوند متعال را به‌خاطر همه نصرت‌هایی که به ملت ایران عنایت کرده است، شاکریم و از اینکه امسال نیز توفیق خدمت به‌عنوان خادمان شهدا و زائران شهدای گمنام را داریم، سپاسگزاریم.

وی در تشریح جزئیات برنامه‌های امسال تشییع شهدای گمنام گفت: امسال به فضل الهی، پیکرهای پاک و مطهر ۳۵۰ شهید گمنام برای برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین در سراسر کشور پیش‌بینی شده است.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ افزود: از این تعداد، ۲۴۰ شهید گمنام مربوط به استان‌های دیگر به‌جز تهران هستند که از دوازدهم آبان‌ماه، انتقال پیکرهای مطهر آنان به‌تدریج به استان‌ها آغاز شده است. مردم عزیزمان در استان‌های مختلف نیز با شکوه و عظمت از این شهدا استقبال می‌کنند و در همین روزها شاهد برگزاری مراسم تشییع و برنامه‌های مرتبط با شهدای گمنام در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها هستیم.

حسن‌زاده با بیان اینکه ۱۱۰ شهید گمنام در تهران بزرگ تشییع و تدفین خواهند شد، درباره برنامه‌های وداع با این شهدا اظهار کرد: نخستین برنامه امسال که با هماهنگی مجموعه نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تدارک دیده شده، مراسم وداع با پیکرهای مطهر شهداست. این مراسم در سال‌های گذشته در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شد، اما امسال با توجه به حضور گسترده و مستمر مردم در میادین و اجتماعات مردمی، برنامه‌ریزی متفاوتی برای آن صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: مردم عزیز ما بیش از ۲۵۰ شب در میادین و اجتماعات حضور داشته‌اند و بر همین اساس، امسال در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، پیکرهای مطهر شهدای گمنام در سراسر کشور به میادین و محل اجتماعات مردمی منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: در تهران بزرگ نیز پیکرهای مطهر ۱۱۰ شهید گمنام به ۱۱۰ میدان منتقل خواهند شد تا مراسم وداع با این شهدا همزمان با شب شهادت حضرت صدیقه طاهره(س) در میادین و اجتماعات مردمی برگزار شود.

سردار حسن‌زاده با اشاره به همزمانی این برنامه‌ها با اجتماعات مردمی گفت: همزمان با برگزاری ۲۵۶ اجتماع مردمی عزتمندانه و اقتدارآمیز در میادین، شاهد برگزاری مراسم وداع با شهدای گمنام در سراسر کشور، مراکز استان‌ها و تهران بزرگ خواهیم بود.