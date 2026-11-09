اولویت وزارت آموزش و پرورش «آموزش حضوری» است

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، با تأکید بر اولویت آموزش حضوری در مدارس، از تقویت و توسعه مدرسه تلویزیونی ایران خبر داد.

جوان آنلاین: علی فرهادی، با اشاره به شایعات مطرح شده درباره غیرحضوری شدن مدارس، اظهار کرد: اصل بر آموزش حضوری است چنانچه با شرایطی مانند برودت هوا، آلودگی هوا و شرایط خاص جوی رو به رو شویم، منطقه‌ای عمل می‌شود، نه استانی و نه سراسری، در مورد مسائلی مانند شرایط جنگی نیز دستورالعمل‌هایی داریم.

به گزارش مهر، وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای آموزش مجازی افزود: نسبت به توسعه و تقویت مدرسه تلویزیونی ایران اقدامات متعددی رخ داده است، همچنین تعداد سرورهای پیام‌رسان شاد افزایش پیدا کرد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: اگرچه با شرایط مطلوبی که مدنظر مجموعه وزارت آموزش و پرورش است، فاصله داریم، اما تلاش ما این است که روز به روز، هم سرعت و هم کیفیت خدمات در پیام‌رسان شاد بهتر شود.