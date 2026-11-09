واکنش شهباز شریف به شرایط وخیم چادرنشینان سیل زده غزه

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در پیامی محدودسازی ورود کمک‌های انسانی اولیه به مردم غزه از سوی رژیم صهیونیستی را «نقض آتش‌بس و قوانین بین‌المللی» خواند و آن را به‌شدت محکوم کرد.

جوان آنلاین: شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان امروز (دوشنبه) در پیامی در صفحه کاربری خود در ایکس درباره محدود کردن کمک‌های انسانی برای مردم غزه نوشت: «از اقدامات غیرقانونی مداوم اسرائیل برای محروم کردن مردم شجاع فلسطین در غزه از کمک‌های بشردوستانه اولیه عمیقا نگرانم.»

به گزارش ایسنا، با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و بارندگی در غزه که جمعیت میلیونی آوارگان آن به دلیل ویرانی گسترده محله‌های مسکونی در چادرها یا سرپناه‌های موقت اسکان‌دارند، نخست‌وزیر پاکستان گفت که شاهد تصاویر دلخراش از گرفتار شدن چادرها و کودکان در سیل بوده کودکانی که هیچ جایی برای رفتن ندارند و در معرض گرسنگی و سرمای شدید قرار دارند.

او با اشاره به توافق آتش‌بس اکتبر ۲۰۲۵ که با میانجیگری آمریکا و کشورهای منطقه انجام شد، این وضعیت را «نقض‌ آتش‌بس و قوانین بین‌المللی و خصومت مستمر علیه مردم فلسطین» خواند و آن را به شدت محکوم کرد.

او افزود: «به وزارت امور خارجه دستور داده‌ام تا با استفاده از همه ابزارهای ممکن، کمک‌های بشردوستانه را فورا گسترش دهند.»

این درخواست‌ها پس از آن مطرح شد که دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در غزه اعلام کرد در پی ورود سامانه بارشی جدید و بارش‌های سنگین، ۷۰ هزار چادر آوارگان دچار آب‌گرفتگی شده و ده‌ها دیوار فرو ریخته است؛ رویدادی که علاوه بر برجای گذاشتن مجروحان، خسارات اولیه مالی معادل ۳ میلیون دلار به همراه داشته است.

آوارگان غزه‌ در حالی با این بحران دست‌وپنجه نرم می‌کنند که چادرهای فرسوده آن‌ها فاقد حداقل امکانات گرمایشی و حفاظتی در برابر سرما و باران است.

با گذشت بیش از یک سال از توافق آتش‌بس اکتبر ۲۰۲۵، تداوم محدودیت‌های رژیم صهیونیستی در ورود مصالح و تجهیزات مورد نیاز برای بازسازی و تامین مسکن مناسب با ادعای این که این کالاها کاربری دوگانه دارند و ممکن است از سوی جنبش حماس مورد استفاده قرار گیرند، همچنان مانع اصلی در برابر رفع نیازهای اساسی بیش از دو میلیون آواره در این منطقه به شمار می‌رود.