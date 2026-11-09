پاکستان ممانعت رژیم اسرائیل از ورود کمک های بشردوستانه به غزه را محکوم کرد

نخست وزیر پاکستان با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت میدانی در غزه اشغالی پس بارندگی‌های شدید و آسیب دیدگی آوارگان فلسطینی درپی سیل، ممانعت رژیم اسرائیل از ورود کمک‌های بشردوستانه فوری به فلسطینیان را محکوم کرد.‌

جوان آنلاین: شهباز شریف امروز طی پیامی گفت که ما موارد نقض آتش‌بس و حقوق بین‌الملل و همچنین تداوم تجاوز علیه مردم فلسطین را به شدت محکوم می‌کنیم.‌

وی افزود: تصاویر دلخراش چادرهایی که دچار آب‌ گرفتگی شده‌اند، کودکان غزه که پناهی نداشته و در معرض گرسنگی و سرمای شدید قرار گرفته‌اند، را مشاهده می کنیم.

شهباز شریف در ادامه نسبت به تداوم اقدامات غیرقانونی اسرائیل در ممانعت از رسیدن کمک‌های بشردوستانه اولیه به مردم شجاع فلسطین در غزه، عمیقاً ابراز نگرانی کرد.

نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که به وزارت خارجه کشورش دستور داده تا با بکارگیری تمامی ابزارهای ممکن، برای افزایش فوری کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه اقدام نماید.