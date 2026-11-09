سرنگونی ۸۱ پهپاد اوکراینی بر فراز استان لنینگراد روسیه

«الکساندر دروزدنکو» فرماندار استان لنینگراد روسیه اعلام کرد که در اولین ساعات بامداد امروز (دوشنبه ۱۸ آبان) و در جریان حمله گسترده پهپادهای اوکراینی به این منطقه، ۸۱ فروند پهپاد بر فراز این استان رهگیری و سرنگون شده‌اند.

جوان آنلاین: دروزدنکو در پیامی در کانال تلگرامی خود نوشت: ۸۱ پهپاد دشمن بر فراز استان لنینگراد سرنگون شده‌اند و عملیات نظامی پدافندی همچنان ادامه دارد.

همچنین فرودگاه «پولکوو» در سن‌پترزبورگ نیز به دلیل حملات پهپادی، محدودیت‌های موقتی را برای پذیرش و اعزام هواپیماها اعمال کرده است.

به گزارش ایرنا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

سه روز پس از آن یعنی پنجشنبه پنجم اسفند سال ۱۴۰۰، پوتین عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد و این جنگ همچنان ادامه دارد