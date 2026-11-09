نماینده منتخب کنگره آمریکا: پایان دادن به جنگ علیه ایران اولویت نخست من است

«نانسی لاکور» نماینده منتخب دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت کارولینای جنوبی در اظهاراتی پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران را یکی از نخستین اولویت‌های خود پس از آغاز به کار در کنگره آمریکا اعلام کرد.

جوان آنلاین: لاکور در گفت وگو شبکه خبری سی‌بی‌اس با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ گفت: اولین موضوعی که از همان روز نخست بر آن تمرکز خواهم کرد، پایان دادن به این جنگ است زیرا این جنگ هزینه‌ها را در سراسر حوزه انتخابیه من و کشور به‌ شدت افزایش داده است.

به گزاش ایرنا، وی افزود: همچنین باید بازنگری در تعرفه‌های تجاری دولت ترامپ را در دستور کار قرار دهیم چرا که این تعرفه‌ها هزینه‌های مختلف از جمله هزینه ساخت مسکن را افزایش داده‌اند.

لاکور در ادامه با انتقاد از عملکرد وزیر جنگ آمریکا، تصریح کرد: پیت هگست باید به جای تمرکز بر مسائل حاشیه‌ای، بر تدوین راهبرد نظامی و افزایش آمادگی نیروهای مسلح تمرکز کند.

این نماینده منتخب دموکرات که پیش از ورود به عرصه سیاست دریاسالار نیروی دریایی آمریکا بود، با اشاره به اینکه توسط هگست اخراج شد، اظهار کرد: وقتی در آگوست ۲۰۲۵ از سمت خود برکنار شدم، هرگز دلیلی برای این تصمیم به من اعلام نشد.

لاکور خاطرنشان کرد: فکر نمی‌کنم به دیگر ژنرال‌ها و دریادارانی که برکنار شدند نیز دلیلی ارائه شده باشد.