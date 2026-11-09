آنتونی بلینکن وزیر خارجه سابق آمریکا در اظهاراتی با اشاره به تنش‌ها بر سر تنگه هرمز، تاکید کرد که به احتمال زیاد دادن امتیاز به ایران پیش‌نیاز دستیابی به هرگونه توافق دیپلماتیک است.

جوان آنلاین: بلینکن در جریان یک مصاحبه گفت: برای دستیابی به توافق دیپلماتیک با ایران احتمالا باید چیزی مانند کاهش تحریم‌ها و یا دادن امتیاز درباره مدیریت تنگه هرمز به تهران داده شود.

به گزارش ایرنا، وزیر خارجه سابق آمریکا همچنین با بیان اینکه رفع تحریم‌ها و مصالحه بر سر تنگه هرمز که اکنون در اختیار ایران است، کاملا قابل انجام است، افزود: من انجام این کار را به تشدید تنش‌ها ترجیح می‌دهم.

وی همچنین با اشاره به توانمندی‌های راهبردی ایران در مدیریت تنگه هرمز، به ناتوانی غرب در برابر این ابزار راهبردی ایران اعتراف و خاطرنشان کرد که ایران قادر است تا هر زمانی که خودش اراده کند، کشتی‌ها و تردد دریایی در حال عبور از این تنگه را کنترل و مدیریت کند.

به گزارش ایرنا، آنتونی بلینکن وزیر خارجه سابق آمریکا پیش‌تر و در پی پیروزی قاطع دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای خواستار دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک برای جنگ تجاوزکارانه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده علیه ایران شده بود.

بلینکن در پیامی شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای پیامی روشن دارد؛ نحوه حضور و عملکرد ما در عرصه جهانی، بر زندگی ما در داخل کشور تاثیر می‌گذارد و مردم آمریکا این موضوع را درک می‌کنند.

وزیر خارجه دولت جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا خاطرنشان کرد: هنگامی که متحدان را از خود می‌رانیم، با خودکامگان مماشات می‌کنیم، تعرفه‌هایی خودسرانه وضع کرده و درگیری‌های غیرضروری ایجاد می‌کنیم، این خانواده‌های آمریکایی هستند که تاوان آن را می‌پردازند.

وی افزود: اقدامات دولت آمریکا در دو سال گذشته، پیامدهای ملموسی برای امنیت، اقتصاد و زندگی روزمره ما داشته است. مردم آمریکا نظر خود را به صراحت و با صدای بلند بیان کرده‌اند.

بلینکن تاکید کرد: ما باید بر اساس پیامی که آنها فرستاده‌اند، عمل کنیم. نقطه شروع مناسب می‌تواند این باشد: دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک برای جنگ انتخابی که دونالد ترامپ علیه ایران به راه انداخته است.