یک نماینده پارلمان لبنان با تاکید بر اینکه مقاومت در برابر دشمن اسرائیلی تسلیم نخواهد شد و تداوم اشغالگری را بر نمی‌تابد، در خصوص تحولات منطقه نیز گفت که آمریکا خواهان جنگ است اما از نتایج آن هراس دارد زیرا ایران آماده است.

جوان آنلاین: حسین الحاج حسن» نماینده پارلمان لبنان در مراسم بزرگداشت دو تن از شهدای حزب‌الله گفت: موضع مقاومت روشن و تزلزل‌ناپذیر است؛ تسلیم دشمن نخواهد شد، ادامه اشغال را نخواهد پذیرفت و ذره‌ای از حاکمیت لبنان را نه در حرف و نه در عمل، واگذار نخواهد کرد. این خاک، سرزمین ما، سرزمین اجداد و نیاکان ماست و متعلق به ما، فرزندان ما، نوه‌های ما و نبیره‌های ما باقی خواهد ماند.

به گزارش ایرنا، او افزود: دشمن صهیونیستی دشمن است و دشمن باقی خواهد ماند، اما برخی فریب طرف آمریکایی را می‌خورند و آن را میانجی می‌دانند، در حالی که در واقع، نه بی‌طرف و نه میانجی بی‌طرف، بلکه متحد اصلی اسرائیل است.

الحاج حسن خاطرنشان کرد: آمریکا میلیاردها دلار به اسرائیل می‌دهد؛ آن را مسلح و تأمین مالی می‌کند، در حالی که همزمان ما را تهدید می‌کند و سعی می‌کند گزینه‌هایی را به ما تحمیل کند که با منافع و حاکمیت کشور ما در تضاد است.

وی تصریح کرد: برخی این ایده را ترویج می‌دهند که آمریکا نمی‌تواند اسرائیل را تحت فشار قرار دهد، اما حقیقت این است که آمریکا اسرائیل را مدیریت می‌کند، از آن حمایت می‌کند و به آن سلاح و بودجه می‌دهد.

الحاج حسن گفت: رویارویی با دشمن محدود به مرزهای جغرافیایی نیست. ایدئولوژی صهیونیستی از منظر خاصی به سایر نقاط جهان نگاه می‌کند و شهدای ما جان خود را در مقابله با این پروژه در تمام ابعاد آن - فکری، سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی - و در تمام آنچه که به آینده منطقه و سرنوشت مردم آن مربوط می‌شود، فدا کردند. ما نباید باور کنیم که این موضوع محدود به منافع اقتصادی، نظامی یا استراتژیک است. ابعاد ایدئولوژیکی نیز وجود دارد که بر این سیاست‌ها حاکم است.

الحاج حسن با بیان اینکه ایدئولوژی صهیونیستی به تمام جهان از دریچه پروژه توسعه‌طلبانه خود نگاه می‌کند، افزود: وقتی در مراحل اولیه حیات سیاسی خود بودیم، درک پروژه‌های آمریکایی و صهیونیستی به ما کمک کرد تا بفهمیم چرا با آنها مخالفت می‌کنیم؛ در زمانی که بیشتر جهان عرب و اسلام از مواجهه با این مشکل بسیار دور بودند.

این نماینده پارلمان درباره پرونده مواد منفجره و دستگیری‌های اخیر گفت: کمیسر دولت در دادگاه نظامی لبنان علیه تعدادی از برادران ما اتهاماتی درباره به خطر انداختن امنیت کشور مطرح کرده است. در اینجا باید از دولت لبنان، قضات و مسئولان بپرسیم حفاظت از امنیت کشور و حاکمیت لبنان کجاست؟ ما شاهد وضعیتی هستیم که در آن سرزمین لبنان مورد تجاوز اسرائیل قرار گرفته، خانه‌ها، مزارع، کارخانه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها ویران شده‌اند، ده‌ها روستای لبنانی ویران شده‌اند و ساکنان آنها آواره شده‌اند.

وی افزود: نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها، سوالات جدی در مورد استانداردهای اجرای قانون و مفهوم حفاظت از حاکمیت ایجاد می‌کند. چرا شما مبارزان مقاومت را هدف قرار می‌دهید در حالی که حملات مداوم اسرائیل و تخریب زمین و اموال لبنان را نادیده می‌گیرید؟

آمریکا خواهان جنگ است اما از نتایج آن هراس دارد

این نماینده پارلمان لبنان در مورد تنش‌های منطقه بین آمریکا و ایران تاکید کرد: جنگ مجدد علیه ایران به چند دلیل بعید است. این دلایل شامل این واقعیت است که کشوری که آمریکایی‌ها فکر می‌کردند می‌توانند آن را سرنگون کنند، سقوط نکرده است؛ برعکس، منسجم‌تر شده است - مردم، دولت، رهبری، ارتش و سپاه پاسداران. علاوه بر این، ایران به تنگه هرمز به عنوان برگه برنده دفاع نخست و نماد امنیت ملی می نگرد و اقتصاد جهانی را از قیمت نفت گرفته تا کل بازار سهام جهانی کنترل می‌کند. و به همین دلیل است که شاهد تظاهرات در ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، آلمان و آمریکا هستیم. اگر جنگ دوباره آغاز شود، ایران با قدرت از آن استفاده خواهد کرد.

الحاج حسن افزود: علاوه بر این، جمهوری اسلامی موفق شده است پایگاه‌های آمریکایی را نابود کند. در نتیجه، از بازدید یکی از اعضای کنگره آمریکا از پایگاه‌های منطقه جلوگیری شد و افسران نظامی آمریکایی به دلیل اعتراض یا افشای اطلاعات درباره این پایگاه‌ها توسط وزیر جنگ اخراج شدند.

این نماینده پارلمان لبنان گفت: خلاصه معادل

ه این است که آمریکا خواهان جنگ است اما از نتایج آن هراس دارد، و ایران خواهان جنگ نیست اما برای آن آماده است.