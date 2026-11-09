صدور هشدار خطر در ریاض

جوان آنلاین: سازمان دفاع مدنی عربستان اعلام کرد که با توجه به وجود خطر در شهر ریاض، هشدار صادر کرده است.

به گزارش ایرنا، به طور همزمان برخی منایع خبری از حمله موشکی انصارالله به ریاض خبر دادند.

این درحالی است که یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن شب گذشته در بیانیه‌ای گفت: عربستان در ۲۴ ساعت گذشته ۹۱ حمله موشکی و هوایی به خاک یمن انجام داده است.

سریع افزود: ارتش عربستان در این حملات، زیرساخت‌ها و اماکن غیرنظامی استان‌های صعده، تعز، حجه، الحدیده، الجوف و لحج را بمباران و موشکباران کرده که به شهادت و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان منجر شده است.

وی گفت: حملات هوایی عربستان توسط هواپیماهای F۱۵ و تایفون و از دو پایگاه خمیس مشیط و طائف و حملات موشکی از نجران انجام شده است.

سریع افزود: با احتساب تجاوزهای ۲۴ ساعت گذشته، شمار حملات عربستان به یمن به چهار هزار و ۴۶۰ حمله هوایی و موشکی افزایش یافته است.