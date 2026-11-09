کد خبر: 1389398
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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۶
سیاست » اخبار کلی

طرح مجلس برای آغاز آموزش رسمی از پنج‌سالگی

علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح مجلس برای آغاز آموزش رسمی کودکان از پنج‌سالگی، گفت: اجرای این طرح می‌تواند به ارتقای بهره‌وری آموزشی، منجر شود.

جوان آنلاین: علیرضا منادی سفیدان صبح امروز (دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه) در نخستین کنفرانس ملی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران که در محل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به ضرورت بازنگری در نظام برنامه‌ریزی و حکمرانی کشور اظهار کرد: من چندین برنامه توسعه را در مجلس تجربه کرده‌ام. مغز متفکر حکمرانی، سازمان برنامه و بودجه است و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نیز معمولاً در قالب لوایح دولت تدوین می‌شوند. اکنون نیز در حال اجرای برنامه هفتم توسعه کشور هستیم.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه برنامه‌های توسعه کشور به‌طور معمول تنها حدود ۳۰ درصد محقق می‌شوند و ۷۰ درصد آنها اجرایی نمی‌شوند، افزود: مبدأ تدوین این برنامه‌ها سازمان برنامه و بودجه است و حتی در بهترین حالت نیز بخش قابل توجهی از اهداف و احکام برنامه‌ها به مرحله اجرا نمی‌رسد.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با تأکید بر ضرورت واقع‌بینانه بودن برنامه‌های توسعه تصریح کرد: ما تمام آرزوهای خود را در برنامه پنج‌ساله توسعه کشور می‌گنجانیم، در حالی که باید این برنامه‌ها بر اساس واقعیت‌ها و ظرفیت‌های اجرایی کشور تدوین شوند.

منادی سفیدان در ادامه با اشاره به طرح مجلس برای آغاز آموزش رسمی و تحصیل کودکان از پنج‌سالگی گفت: ما معتقدیم پنج‌سالگی بهترین زمان برای آغاز آموزش است و طرحی را در مجلس برای شروع آموزش رسمی کودکان از این سن دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: اگر آموزش کودکان از پنج‌سالگی آغاز شود، بهره‌وری آموزشی ارتقا پیدا می‌کند، هزینه‌های مدارس کاهش می‌یابد و کیفیت آموزش نیز بهبود پیدا خواهد کرد. این موضوع یکی از راهکارهای ارتقای بهره‌وری در نظام آموزشی کشور است و وزارت آموزش و پرورش نیز با این موضوع موافقت کرده است.

ضرورت یکپارچگی آموزش و پرورش و آموزش عالی

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به فعالیت ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور، بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف نظام آموزشی تأکید کرد و گفت: آموزش باید یکپارچه باشد و آموزش عالی و آموزش و پرورش با یکدیگر هماهنگ عمل کنند.

منادی سفیدان افزود: اگر بخواهیم اقتصاد کشور بهبود پیدا کند، باید نظام آموزشی ما یکپارچه باشد و به‌صورت جزیره‌ای عمل نکند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات مجلس در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: مجلس قانون جهش تولید دانش‌بنیان را تصویب کرد و با این قانون، موانع پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان برداشته شد که زمینه رشد و توسعه این شرکت‌ها را فراهم کرده است.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، ایجاد اشتغال‌های باکیفیت را یکی از دستاوردهای توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و گفت: یکی از خروجی‌های توجه به این شرکت‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی باکیفیت است.

ضرورت تقویت دانشگاه‌ها برای مقابله با جنگ علمی دشمن

منادی سفیدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور گفت: ما در جنگ هستیم و شرایط کشور را نمی‌توان نه جنگ و نه صلح توصیف کرد؛ بلکه درگیر جنگ در ابعاد مختلف از جمله اقتصادی هستیم.

وی با بیان اینکه ایران در تنگه هرمز گلوی دشمن را گرفته است، افزود: کشتی‌های دشمن نمی‌توانند از تنگه هرمز عبور کنند.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به ترور دانشمندان کشور گفت: دشمن دانشمندان ما را به شهادت رساند، چراکه نمی‌خواهد ایران رشد کند و در کنار سایر عرصه‌ها، با ما جنگ علمی نیز دارد.

وی تأکید کرد: باید تمام تلاش خود را برای تقویت دانشگاه‌ها و افزایش فعالیت‌های تحقیقاتی به کار بگیریم تا بتوانیم در جنگ علمی دشمن نیز غلبه کنیم.

برچسب ها: علیرضا منادی سفیدان ، کمیسیون آموزش مجلس ، آموزش و پرورش
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