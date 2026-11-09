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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۷
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کاهش ۱۰ درجه‌ای دما در ۳۰ استان؛ سامانه بارشی جدید در راه ۲۴ استان است

هواشناسی یک مسئول هواشناسی گفت: از امروز (۱۸ آبان) با نفوذ توده هوای سرد، دمای هوا در ۳۰ استان بین ۵ تا ۱۰ درجه کاهش می‌یابد و سامانه بارشی جدید ۲۴ استان را تا روز چهارشنبه تحت تأثیر قرار می‌دهد.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (دوشنبه، ۱۸ آبان) در استان‌های ساحلی دریای خزر، برخی مناطق شمال غرب، شمال شرق و دامنه‌ها و ارتفاعات مرکزی و جنوبی زاگرس بارندگی رخ می‌دهد.

به گزارش مهر، وی افزود: روز سه‌شنبه (۱۹ آبان) در استان‌های ساحلی دریای خزر و برخی مناطق شمال شرق، روز چهارشنبه (۲۰ آبان) در برخی مناطق جنوب، جنوب غرب، غرب سواحل دریای خزر و روز پنجشنبه (۲۱ آبان) در برخی مناطق شمال شرق کشور بارش پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: امروز در برخی مناطق شمال شرق، مرکز، غرب، شمال غرب و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، در بعضی ساعات وزش باد شدید رخ می‌دهد. همچنین در برخی مناطق شرق و جنوب کشور وزش باد و گردوخاک پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به روند تغییرات دمایی کشور تصریح کرد: تا روز سه‌شنبه کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور مورد انتظار است.

پیش‌بینی وضعیت هوای تهران تا پایان هفته

ضیائیان درباره آخرین وضعیت جوی استان تهران گفت: آسمان تهران امروز (۱۸ آبان) کمی ابری خواهد بود و از بعدازظهر افزایش ابر و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین حداقل دمای تهران ۹ و حداکثر دمای آن ۱۴ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

وی یادآور شد: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش ابر، وزش باد و بارندگی رخ می‌دهد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: طی امروز (۱۸ آبان) وقوع بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان تهران دور از انتظار نیست. همچنین در بعضی ساعات تا روز شنبه (۲۳ آبان) وزش باد شدید، به‌ویژه در مناطق جنوبی و غربی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به تداوم هوای سرد در استان تهران بیان کرد: تا اواخر وقت سه‌شنبه (۱۹ آبان) کاهش محسوس دما و ماندگاری توده هوای سرد تا پایان هفته جاری در گستره استان تهران مورد انتظار است. همچنین در دامنه‌ها و ارتفاعات، یخبندان شبانه سطح زمین رخ می‌دهد.

ضیائیان بیان کرد: از سه‌شنبه شب تا صبح پنجشنبه (۲۱ آبان)، افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در نواحی پرتردد شهری پایتخت پیش‌بینی می‌شود.

هشدار بارش باران و برف در ۲۴ استان کشور

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی در ۲۴ استان کشور، گفت: امروز (۱۸ آبان) در استان‌های زنجان، کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، خراسان رضوی، قزوین، البرز، تهران، سمنان و شمال و شرق خوزستان، بارندگی، رعدوبرق و در مناطق مستعد تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: در این مناطق وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست. همچنین در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف رخ خواهد داد.

وی با تشریح روند فعالیت این سامانه بارشی در روزهای آینده اظهار کرد: این شرایط جوی روز سه‌شنبه (۱۹ آبان) در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و شمال خراسان جنوبی ادامه خواهد داشت.

ضیائیان ادامه داد: روز چهارشنبه (۲۰ آبان) نیز استان‌های بوشهر، فارس، کرمان، جنوب خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، جنوب خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی و ارتفاعات قزوین، البرز و تهران تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

وی بیان کرد: روز پنجشنبه (۲۱ آبان) نیز در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، ارتفاعات سمنان، جنوب سیستان و بلوچستان و هرمزگان بارش پیش‌بینی می‌شود.

کاهش ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دما در ۳۰ استان

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد در کشور خبر داد و یادآور شد: روز دوشنبه (۱۸ آبان) دمای هوا در استان‌های گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، کرمانشاه، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه غربی اصفهان، فارس، چهارمحال و بختیاری، ایلام، مرکزی، همدان، قزوین، مازندران و گلستان به‌طور میانگین بین ۵ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: بر اساس این پیش‌بینی، روز سه‌شنبه (۱۹ آبان) استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، ایلام، همدان، لرستان، کرمانشاه، کردستان، خوزستان، بوشهر، فارس، قم، یزد، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، سمنان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و کرمان تحت تأثیر این توده هوای سرد قرار می‌گیرند.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط روز چهارشنبه (۲۰ آبان) در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، سمنان، تهران، قم، البرز، قزوین، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، لرستان، مرکزی، همدان و غرب و شمال اصفهان ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: هواشناسی کشور ، کاهش دمای هوا ، سامانه بارشی
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