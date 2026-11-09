کد خبر: 1389393
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۵
جامعه » اخبار كلی

افزایش تعداد بازرسان نظارت بر بازار تهران؛ تشکیل ۷۴ هزار پرونده تخلف

احمد جعفری‌نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، از افزایش تعداد بازرسان نظارت بر بازار تهران از کمتر از ۲۰۰ نفر به حدود ۱۳۰۰ نفر خبر داد.

جوان آنلاین: احمد جعفری‌نسب، در نشست خبری با اشاره به تشکیل قرارگاه نظارت و بازرسی در چارچوب مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی واردشده به مردم، ضرورت افزایش نظارت بر بازار بیش از گذشته احساس می‌شد؛ از همین رو قرارگاه نظارت و بازرسی با هدف کنترل و رصد دقیق‌تر وضعیت تولید، توزیع و خرده‌فروشی فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی عمدتاً نهادی رسیدگی‌محور است و وظیفه رسیدگی به پرونده‌های تخلفات را بر عهده دارد، افزود: در ساختار جدید و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی، تلاش شده است فرآیند شناسایی و کشف تخلفات در سطح بازار، کارخانه‌ها و شرکت‌ها تقویت شود.

جعفری‌نسب با اشاره به ظرفیت قانونی ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی تصریح کرد: بر اساس این ظرفیت، بازرسان و عوامل دستگاه‌های مرتبط از جمله اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های نظارتی، در چارچوب ضوابط و با دستور مقام قضایی تعزیرات، می‌توانند در حوزه شناسایی تخلفات و تهیه گزارش‌های مستند همکاری کنند تا پرونده‌ها برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: پیش از تشکیل این قرارگاه، تعداد بازرسان فعال در مجموعه نظارت بر بازار تهران کمتر از ۲۰۰ نفر بود، اما با تشکیل قرارگاه و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های ذی‌ربط، این تعداد به حدود یک‌هزار و ۳۰۰ نفر افزایش یافت.

وی، آموزش بازرسان را یکی از اقدامات مهم این طرح دانست و گفت: حدود یک‌هزار و ۳۰۰ بازرس با همکاری دستگاه‌هایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت آموزش دیده‌اند؛ چراکه آشنایی با روش‌های صحیح و اصولی کشف تخلف، نقش مهمی در کیفیت گزارش‌های ارسالی و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها دارد.

جعفری‌نسب خاطرنشان کرد: هرچه گزارش‌های تخلف دقیق‌تر، مستندتر و مستدل‌تر تهیه شوند، فرآیند رسیدگی با سرعت و سهولت بیشتری انجام خواهد شد و برخورد با متخلفان نیز می‌تواند اثر بازدارندگی بیشتری در بازار داشته باشد.

وی تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، تقویت نظارت میدانی، شناسایی سریع‌تر تخلفات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در شرایط اقتصادی کنونی است.

رسیدگی به ۷۴ هزار پرونده تخلف صنفی و قاچاق

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با تشریح عملکرد قرارگاه نظارت و بازرسی از افزایش دقت در کشف تخلفات، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۴ هزار پرونده تخلف صنفی و بیش از ۱۳۰۰ پرونده قاچاق کالا و ارز در استان تهران تشکیل شده است.

جعفری‌نسب در ادامه، یکی از دستاوردهای مهم تشکیل قرارگاه نظارت و بازرسی را ارتقای کیفیت گزارش‌های تخلف عنوان کرد و افزود: آموزش بازرسان و ساماندهی فعالیت آنها موجب شده است تخلفات با دقت و استناد بیشتری کشف شود، پرونده‌ها سریع‌تر مورد رسیدگی قرار گیرند و اثر بازدارندگی برخوردها در بازار افزایش یابد.

وی با اشاره به صدور کد ضابطین برای بازرسان اظهار کرد: بازرسان برای انجام مأموریت‌های نظارتی باید دارای کد ضابطین باشند و اصناف نیز می‌توانند پیش از همکاری با افراد مدعی بازرسی، کارت و کد شناسایی آنها را بررسی کنند. این اقدام از سوءاستفاده افراد سودجو که با عنوان تعزیرات یا بازرس به واحدهای صنفی مراجعه می‌کنند، جلوگیری خواهد کرد.

جعفری‌نسب ادامه داد: یکی از اقدامات مهم قرارگاه، نظارت مستقیم شعب تعزیرات بر عملکرد بازرسان است؛ به این ترتیب که با توجه به نوع و اهمیت تخلف، مأموریت‌های بازرسی با مدیریت و نظارت شعب تعیین می‌شود. برای مثال، در شرایطی که تخلفاتی مانند احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی یا فروش اجباری افزایش پیدا می‌کند، بازرسان با مأموریت مشخص برای شناسایی این تخلفات اقدام کرده و گزارش‌های خود را به قاضی ناظر ارائه می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به ساماندهی بازرسی‌ها در ۲۲ منطقه تهران و شهرستان‌های استان گفت: پیش از تشکیل قرارگاه، گاهی چند دستگاه نظارتی به‌صورت هم‌زمان و بدون هماهنگی در یک منطقه حضور پیدا می‌کردند که این موضوع موجب تداخل مأموریت‌ها و سردرگمی واحدهای صنفی می‌شد.

وی افزود: با راه‌اندازی قرارگاه، هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های نظارتی افزایش یافته و مناطق مختلف تحت پوشش برنامه‌ریزی واحد قرار گرفته‌اند. همچنین با استقرار شعب و سازماندهی بازرسان در مناطق مختلف، از موازی‌کاری جلوگیری شده و امکان نظارت بر تعداد بیشتری از واحدهای صنفی فراهم شده است.

تشکیل ۷۴ هزار پرونده تخلف صنفی

جعفری‌نسب در تشریح آمار عملکرد تعزیرات حکومتی استان تهران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه کالا و خدمات و تخلفات صنفی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عدم عرضه کالا، فروش اجباری و عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری، حدود ۷۴ هزار و ۶۰۰ پرونده تشکیل شده است که حدود ۶۵ هزار و ۶۰۰ پرونده از این تعداد مختومه شده‌اند.

وی میزان جریمه‌های تعیین‌شده در پرونده‌های صنفی را حدود ۲۲۵ هزار و ۹۵۰ میلیارد و ۵۴ میلیون و ۷۸۸ هزار تومان اعلام کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران همچنین درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز گفت: در این حوزه نیز یک‌هزار و ۳۰۵ پرونده تشکیل شده و میزان محکومیت‌های قطعی و وصولی مربوط به این پرونده‌ها حدود ۲ هزار و ۴۶۹ میلیارد و ۷۱۳ میلیون و ۷۸۳ هزار تومان بوده است.

وی با اشاره به افزایش ورودی پرونده‌ها نسبت به دوره‌های گذشته تصریح کرد: افزایش تعداد پرونده‌ها نشان‌دهنده گسترش نظارت‌ها و شناسایی بیشتر تخلفات در سطح بازار است. در حال حاضر شعب تعزیرات استان تهران به‌طور متوسط ماهانه حدود ۱۲ هزار پرونده را رسیدگی می‌کنند.

جعفری‌نسب اضافه کرد: عملکرد شعب نیز افزایش قابل توجهی داشته و روسای شعب با تلاش مضاعف، فراتر از شاخص‌های تعیین‌شده به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند؛ به‌طوری‌که در برخی شعب تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده و محکومیت‌های صادرشده به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ مورد می‌رسد.

جریمه ۹۷۰ میلیارد تومانی نانوایی‌های متخلف در تهران

در ادامه این نشست و در پاسخ به پرسشی درباره تخلفات گسترده نانوایی‌ها در تهران، جعفری‌نسب اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا ۲۲ آبان، یک‌هزار و ۷۶۹ پرونده تخلف مربوط به نانوایی‌ها در تعزیرات حکومتی استان تهران تشکیل و رسیدگی شده است.

وی میزان جریمه تعیین‌شده برای نانوایی‌های متخلف را حدود ۹۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: علاوه بر جریمه‌های نقدی، برخوردهای بازدارنده دیگری نیز با واحدهای متخلف صورت گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به امکان حذف سهمیه آرد و ابطال پروانه فعالیت نانوایی‌های متخلف خاطرنشان کرد: در مواردی که تخلفات واحدهای نانوایی محرز شده، اقدامات قانونی از جمله حذف سهمیه و ابطال پروانه نیز در دستور کار قرار گرفته و اجرا شده است.

وی با تأکید بر تداوم نظارت‌ها بر بازار گفت: تلاش مجموعه تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های همکار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، مقابله با تخلفات اقتصادی و ایجاد نظم و ثبات در بازار است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده گران‌فروشی ایران‌خودرو و محکومیت ۱۶۲۴ میلیارد تومانی این شرکت گفت: در مرحله تجدید نظر ایران‌خودرو با توجه به مدارک جدیدی که ارائه کرد، تبرئه شد.

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، نظارت بر بازار ، احمد جعفری‌نسب ، تخلفات فروش
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

زهرمار

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

مشق مقاومت

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

آب در خوابگه شیطان!

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

ما و کنگره دموکرات

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

زنان یکی پس از دیگری قربانی شدند

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

شهید عشق به وطن شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ انگار خانه قلبش در میان صحن‌ها و گنبد‌ها بود
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
گفت‌وگو با دکتر انسیه خزعلی/ مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار