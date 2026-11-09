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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۲
بين‌الملل » اخبار كلی

چین تعلیق تعرفه اضافی ۲۴ درصدی بر کالاهای آمریکایی را تمدید کرد

چین کمیسیون تعرفه‌های گمرکی شورای دولتی چین اعلام کرد پکن تعلیق اعمال تعرفه اضافی ۲۴ درصدی بر کالاهای وارداتی از آمریکا را از ۱۹ آبان به مدت دو ماه دیگر تمدید می‌کند.

جوان آنلاین: کمیسیون تعرفه‌های گمرکی شورای دولتی چین اعلام کرد این کشور از ساعت ۱۳:۰۱ روز سه‌شنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۹ آبان ۱۴۰۵)، تعلیق اعمال تعرفه اضافی ۲۴ درصدی بر کالاهای وارداتی از آمریکا را به مدت دو ماه دیگر ادامه می‌دهد.

به گزارش مهر، بر اساس این تصمیم که با موافقت شورای دولتی چین اتخاذ شده است، تعرفه اضافی ۱۰ درصدی بر کالاهای آمریکایی همچنان اعمال خواهد شد و فقط اجرای تعرفه ۲۴ درصدی در این دوره متوقف می‌ماند.

کمیسیون تعرفه‌های گمرکی چین اعلام کرد این اقدام در راستای اجرای توافق‌ها و تفاهم‌های حاصل‌شده در دیدار سران چین و آمریکا در واشنگتن صورت می‌گیرد.

پکن همچنین اعلام کرده است تحولات مربوط به اقدامات تجاری آمریکا را زیر نظر خواهد گرفت و متناسب با اقدامات بعدی واشنگتن، درباره تدابیر تعرفه‌ای خود تصمیم‌گیری خواهد کرد.

چین و آمریکا در سال ۲۰۲۵ و در پی تشدید جنگ تجاری، تعرفه‌های متقابلی علیه کالاهای یکدیگر وضع کردند. دو کشور در توافقی که پس از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین در اواخر اکتبر ۲۰۲۵ حاصل شد، اجرای بخشی از تعرفه‌های اضافی را به حالت تعلیق درآوردند. تمدید اخیر نیز در چارچوب تفاهم‌های تجاری دو کشور انجام شده است.

برچسب ها: چین ، تعرفه گمرکی ، آمریکا
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