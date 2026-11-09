درخواست الازهر مصر برای اقدام فوری کشورهای جهان

جوان آنلاین: الازهر مصر با صدور بیانیه ای رسمی از جامعه بین الملل و کشورهای عربی و اسلامی خواست فورا برای لغو محاصره نوار غزه و ارسال کمک های بشردوستانه به ساکنان این باریکه با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و بارندگی های شدید وارد عمل شوند.

در این بیانیه آمده است که الازهر با نگرانی شدید دردها و رنج های ساکنان نوار غزه و آوارگان فلسطینی در چادرها و غرق شدن آنها در آب باران وسیلاب را رصد می کند.

الازهر تاکید کرد که زنان، کودکان و افراد مسن و بیماران در سرمای شدید محاصره شده اند و هیچ وسیله ای برای گرم کردن خود در چادرهای مستهلک ندارند. مشکلات آنها هر روز به دلیل تداوم محاصره و تجاوزات اسرائیل تشدید می شود.

این نهاد مصری تصریح کرد که صدها هزار تن از کودکان و نوزادان شیر خواره در معرض سرما و سیلاب قرار دارند و باید یک اقدام فوری جهانی در این خصوص انجام شود.

پیشتر نیز اعلام شده بود که تمام چادرهای آوارگان فلسطینی در سراسر نوار غزه در آب ها و سیل های جاری شده غرق شده است.