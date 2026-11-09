جوان آنلاین: علی الفتلاوی سخنگوی رسمی جنبش انصارالله الاوفیا عراق وابسته به گروه های مقاومت اسلامی این کشور تاکید کرد که شبکه های ماهواره ای العربیه، الجزیره و الحدث یک پروژه هدفمند و برنامه ریزی شده علیه گروه های مقاومت و سلاح آنها را دنبال می کنند.

وی اضافه کرد که این شبکه های عربی به دنبال خدشه دار کردن وجهه رهبران مقاومت و کسانی هستند که با تسلیم شدن در برابر عناصر پشت پرده این شبکه ها مخالفت کرده اند. خط خبری و سیاسی این شبکه ها علیه جریان شیعه و با اهداف طایفه ای و هدف قرار دادن ثبات داخلی دنبال می شود.

الفتلاوی گفت: چرا این شبکه ها فساد بزرگی که در میان برخی شخصیت های عراقی است دنبال نمی کنند و تنها به دنبال خدشه دار کردن وجهه نیروهای مقاومت هستند؟