جوان آنلاین: صادق عبدالله کارشناس امور امنیتی عراق تاکید کرد که گروه های مقاومت در این کشور رکن مهم تقویت ثبات داخلی را تشکیل می دهند. این گروه ها به ویژه بعد از حوادث سال ۲۰۱۴ و توطئه بزرگ علیه عراق برای تحویل دادن کشور به گروهک های تروریستی با هماهنگی آمریکا نقش مهمی ایفا کردند.

وی اضافه کرد: باید با این گروه ها به عنوان سازمان ها و نهادهای ملی به دور از دیکته های خارجی به ویژه خواسته های آمریکا، برخورد کرد.

صادق عبدالله تصریح کرد: همکاری های اطلاعاتی با آمریکا خطرات زیادی دارد به ویژه آن که این کشور ثابت کرده با مسئله امنیت بر اساس منافع خود و رژیم صهیونیستی به دور از منافع ملت های دیگر برخورد می کند.

وی بیان کرد: باید نسبت به هر تحرکی علیه رهبران مقاومت و گروه های اسلامی در عراق به بهانه انحصاری کردن سلاح هوشیار بود. این روند باید کاملا در داخل کشور و بر اساس یک چشم انداز ملی به دور از دستورات آمریکا پیش برود.