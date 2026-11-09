کد خبر: 1389381
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۵
بين‌الملل » اخبار كلی

تحلیلگر عراقی: همکاری‌های اطلاعاتی با آمریکا خطرات زیادی دارد

ی تحلیلگر امور امنیتی عراق نسبت به خطرات همکاری های اطلاعاتی با آمریکا هشدار داد.

جوان آنلاین: صادق عبدالله کارشناس امور امنیتی عراق تاکید کرد که گروه های مقاومت در این کشور رکن مهم تقویت ثبات داخلی را تشکیل می دهند. این گروه ها به ویژه بعد از حوادث سال ۲۰۱۴ و توطئه بزرگ علیه عراق برای تحویل دادن کشور به گروهک های تروریستی با هماهنگی آمریکا نقش مهمی ایفا کردند.

وی اضافه کرد: باید با این گروه ها به عنوان سازمان ها و نهادهای ملی به دور از دیکته های خارجی به ویژه خواسته های آمریکا، برخورد کرد.

صادق عبدالله تصریح کرد: همکاری های اطلاعاتی با آمریکا خطرات زیادی دارد به ویژه آن که این کشور ثابت کرده با مسئله امنیت بر اساس منافع خود و رژیم صهیونیستی به دور از منافع ملت های دیگر برخورد می کند.

وی بیان کرد: باید نسبت به هر تحرکی علیه رهبران مقاومت و گروه های اسلامی در عراق به بهانه انحصاری کردن سلاح هوشیار بود. این روند باید کاملا در داخل کشور و بر اساس یک چشم انداز ملی به دور از دستورات آمریکا پیش برود.

برچسب ها: جنگ اطلاعاتی ، امریکا ، عراق
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

زهرمار

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

مشق مقاومت

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

آب در خوابگه شیطان!

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

ما و کنگره دموکرات

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

زنان یکی پس از دیگری قربانی شدند

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

شهید عشق به وطن شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ انگار خانه قلبش در میان صحن‌ها و گنبد‌ها بود
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
گفت‌وگو با دکتر انسیه خزعلی/ مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار