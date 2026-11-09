ترور یکی از نزدیکان جولانی در سوریه

یک منبع سوری به ترور یکی از چهره های نزدیک به جولانی در این کشور اشاره کرد.

جوان آنلاین: یک منبع سوری اعلام کرد که یکی از سرکردگان نظامی برجسته وابسته به رژیم جولانی در جریان حمله به خودرو وی در حومه شرقی دیرالزور ترور شد و به هلاکت رسید.

وی اضافه کرد که این عملیات ترور در جریان کمین افراد مسلح در منطقه القوریه واقع در حومه دیرالزور علیه خودروی ابوالبراء الانصاری الموصلی صورت گرفت.

منبع مذکور تصریح کرد که الموصلی یکی از سرکردگان نظامی برجسته و نزدیک به جولانی به شمار می رفت و این عملیات ترور در سایه تشدید درگیری های داخلی و تسویه حساب ها میان گروهک های تروریستی صورت می گیرد.

لازم به ذکر است که در سایه حاکمیت رژیم جولانی بر سوریه درگیری های داخلی، حملات مسلحانه و ترورها در این کشور تشدید شده است.