رئیس انجمن حقوق بشر بحرین به تداوم محاکمه های مخفیانه و شکنجه بازداشت شدگان در این کشور در ادامه نقض حقوق بشر توسط حاکمان اشاره کرد.

جوان آنلاین: باقر درویش رئیس انجمن حقوق بشر بحرین تاکید کرد که انتشار نشریه تحقیقاتی جدید متشکل از ۶۰ صفحه به جزئیات محاکمه های سری و نقض حقوق بشر در این کشور علیه نهادهای دینی و آزادی بیان و علمای شیعه اشاره دارد.

وی اضافه کرد: در این تحقیقات به شهادت های افراد برجسته نظیر علامه محمد صنقور در خصوص اعتراف گیری های اجباری و پرونده سازی ها در بحرین اشاره شده است.

درویش بیان کرد: ما تداوم محاکمه های مخفیانه و نهادینه شدن مصونیت از مجازات پرداخته و محدودیت های اعمال شده علیه مداحان و مسؤولان برگزاری مجالس عزاداری حسینی(ع) را رصد کرده ایم.

وی به سلب خودسرانه تابعیت ۶۹ شهروند بحرینی از جمله ۲۶ فرد زیر سن قانونی اشاره کرد.

درویش همچنین بر ضرورت توقف پیگردهای قضایی با انگیزه های سیاسی علیه علمای دینی تاکید کرد و خواهان آغاز تحقیقات مستقل درباره شکنجه ها در بحرین شد.