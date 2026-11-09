کد خبر: 1389363
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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۶
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وزارت آموزش‌ و پرورش:

دریافت هرگونه وجه از دانش‌آموزان در مدارس دولتی تخلف است

ف مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌ و پرورش با تاکید بر اینکه گرفتن هرگونه وجه از دانش آموزان در مدارس دولتی ممنوع بوده و تخلف محسوب می شود، گفت: از آغاز فرایند ثبت نام دانش آموزان در مدارس(ابتدای تابستان) تاکنون بالغ بر ۸۰ مدیر متخلف مدرسه به دلیل گرفتن وجه از والدین برای ثبت نام دانش آموزان، شناسایی و به هیات‌های رسیدگی به تخلفات معرفی شده‌اند.

جوان آنلاین: رضا روستایی روز دوشنبه با تاکید بر ممنوعیت دریافت وجه اجباری از والدین در مدارس، اظهار کرد: دریافت کمک‌های مالی مردمی در مدارس دولتی باید داوطلبانه باشد و دریافت هرگونه وجه اجباری به‌ویژه در زمان ثبت‌نام، از جمله خطوط قرمز و ممنوعه در وزارت آموزش‌ و پرورش است.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به گزارش‌های مردمی مبنی بر دریافت وجه از خانواده‌ها در برخی مدارس دولتی، اظهار کرد: به مدیران مدارس توصیه و تأکید کرده‌ایم که هنگام ثبت‌نام، حتی برای مواردی مانند برگه امتحانی نیز نباید از دانش‌آموزان وجهی دریافت شود و در صورت مشاهده تخلف، تذکرات لازم داده خواهد شد.

روستایی درباره گزارش دریافت وجه از برخی دانش آموزان در منطقه ۱۴ تهران، افزود: این موضوع در حال پیگیری است و در صورت احراز تخلف، برخورد لازم با مسئولان مربوطه انجام خواهد شد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به فعالیت سامانه ثبت شکایات، تصریح کرد: در سامانه شکایات، هرگونه مورد و شکایتی در این سازمانه ثبت شود به فوریت بررسی و پیگیری می شود و آموزش‌ و پرورش موظف است تا تمامی موارد دریافتی را بررسی و تاحصول نتیجه پیگیری کند.

وی گفت: در همین رابطه امسال با بیش از ۸۰ مدیر متخلف مدارس برخورد و به هیات های رسیدگی به تخلفات معرفی شده اند.

روستایی خاطرنشان کرد: آمار دقیق این اقدامات در سطح وزارتخانه و استان‌ها موجود است و با هرگونه دریافت اجباری وجه از خانواده‌ها و تخلف در فرآیند ثبت‌نام بع طور قاطع و قانونی برخورد خواهد شد.

برچسب ها: وزارت آموزش و پرورش ، شهریه مدارس ، مدارس
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