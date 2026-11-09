جوان آنلاین: سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت سامانه بارشی در ۲۴ استان کشور طی روزهای دوشنبه (۱۸ آبان) تا پنجشنبه (۲۱ آبان) خبر داد و نسبت به بارش باران و برف، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، احتمال وقوع تگرگ و آب‌گرفتگی معابر هشدار داد.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، روز دوشنبه (۱۸ آبان) در استان‌های زنجان، کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، خراسان رضوی، قزوین، البرز، تهران، سمنان و شمال و شرق خوزستان، بارندگی، رعدوبرق و در مناطق مستعد تگرگ پیش‌بینی می‌شود. همچنین در این مناطق وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست و در ارتفاعات و مناطق سردسیر نیز بارش برف رخ خواهد داد.

این شرایط جوی روز سه‌شنبه (۱۹ آبان) در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و شمال خراسان جنوبی، روز چهارشنبه (۲۰ آبان) در استان‌های بوشهر، فارس، کرمان، جنوب خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، جنوب خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی و ارتفاعات قزوین، البرز و تهران و روز پنج‌شنبه (۲۱ آبان) در خراسان شمالی، خراسان رضوی، ارتفاعات سمنان، جنوب سیستان و بلوچستان و هرمزگان ادامه خواهد داشت.

بر اساس این هشدار، اختلال در ترددهای شهری و بین‌شهری، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی به دلیل بارش برف و یخ‌زدگی، احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی از جمله پیامدهای این سامانه بارشی است.

همچنین احتمال قطعی برق به‌ویژه در مناطق روستایی و وزش باد سرد و نسبتاً شدید وجود دارد.

سازمان هواشناسی در همین راستا به شهروندان توصیه کرده است از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و هنگام رانندگی، سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب را رعایت کنند. همچنین مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی به‌ویژه در مناطق کوهستانی، خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و تفریحی در طبیعت از دیگر توصیه‌های این سازمان است.

این سازمان همچنین بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی، امدادی، راهداری و شهرداری‌ها برای مدیریت شرایط جوی و رفع آب‌گرفتگی معابر تأکید کرده است.

کاهش دما تا ۱۰ درجه در ۳۰ استان کشور

سازمان هواشناسی در بخش دیگری از این هشدار، از نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد در کشور خبر داد و اعلام کرد: دمای هوا در روز دوشنبه (۱۸ آبان) در استان‌های گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، کرمانشاه، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه غربی اصفهان، فارس، چهارمحال و بختیاری، ایلام، مرکزی، همدان، قزوین، مازندران و گلستان به‌طور میانگین بین ۵ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد.

بر اساس این پیش‌بینی، روز سه‌شنبه (۱۹ آبان) نیز استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، ایلام، همدان، لرستان، کرمانشاه، کردستان، خوزستان، بوشهر، فارس، قم، یزد، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، سمنان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و کرمان تحت تأثیر این توده هوای سرد قرار می‌گیرند.

این شرایط روز چهارشنبه (۲۰ آبان) در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، سمنان، تهران، قم، البرز، قزوین، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، لرستان، مرکزی، همدان و غرب و شمال اصفهان ادامه خواهد داشت.

سازمان هواشناسی با اشاره به پیامدهای ماندگاری توده هوای سرد، افزایش قابل توجه مصرف حامل‌های انرژی به‌ویژه برق و گاز، احتمال یخ‌زدگی سطح جاده‌ها و معابر، اختلال در حمل‌ونقل، احتمال ترکیدگی لوله‌های آب و افزایش خطر آتش‌سوزی و مسمومیت با مونوکسیدکربن را از مخاطرات این شرایط جوی اعلام کرد.

بر همین اساس، مدیریت مصرف حامل‌های انرژی، احتیاط در ترددهای جاده‌ای، همراه داشتن تجهیزات زمستانی، کاهش سرعت در شرایط مه‌آلود، پرهیز از کوهنوردی و صعود به ارتفاعات در شرایط نامساعد جوی و استفاده از پوشش گرم و مناسب به‌ویژه برای کودکان و افراد آسیب‌پذیر از جمله توصیه‌های سازمان هواشناسی است.