کد خبر: 1389362
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۳
جامعه » اخبار كلی

هوا ۱۰ درجه‌ سردتر می‌شود

ی سازمان هواشناسی از تشدید بارش‌ها در ۲۴ استان تا روز پنجشنبه (۲۱ آبان) خبر داد و اعلام کرد: با نفوذ توده هوای سرد، دمای هوا در ۳۰ استان کشور بین ۵ تا ۱۰ درجه کاهش می‌یابد.

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت سامانه بارشی در ۲۴ استان کشور طی روزهای دوشنبه (۱۸ آبان) تا پنجشنبه (۲۱ آبان) خبر داد و نسبت به بارش باران و برف، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، احتمال وقوع تگرگ و آب‌گرفتگی معابر هشدار داد.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، روز دوشنبه (۱۸ آبان) در استان‌های زنجان، کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، خراسان رضوی، قزوین، البرز، تهران، سمنان و شمال و شرق خوزستان، بارندگی، رعدوبرق و در مناطق مستعد تگرگ پیش‌بینی می‌شود. همچنین در این مناطق وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست و در ارتفاعات و مناطق سردسیر نیز بارش برف رخ خواهد داد.

این شرایط جوی روز سه‌شنبه (۱۹ آبان) در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و شمال خراسان جنوبی، روز چهارشنبه (۲۰ آبان) در استان‌های بوشهر، فارس، کرمان، جنوب خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، جنوب خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی و ارتفاعات قزوین، البرز و تهران و روز پنج‌شنبه (۲۱ آبان) در خراسان شمالی، خراسان رضوی، ارتفاعات سمنان، جنوب سیستان و بلوچستان و هرمزگان ادامه خواهد داشت.

بر اساس این هشدار، اختلال در ترددهای شهری و بین‌شهری، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی به دلیل بارش برف و یخ‌زدگی، احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی از جمله پیامدهای این سامانه بارشی است.

همچنین احتمال قطعی برق به‌ویژه در مناطق روستایی و وزش باد سرد و نسبتاً شدید وجود دارد.

سازمان هواشناسی در همین راستا به شهروندان توصیه کرده است از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و هنگام رانندگی، سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب را رعایت کنند. همچنین مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی به‌ویژه در مناطق کوهستانی، خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و تفریحی در طبیعت از دیگر توصیه‌های این سازمان است.

این سازمان همچنین بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی، امدادی، راهداری و شهرداری‌ها برای مدیریت شرایط جوی و رفع آب‌گرفتگی معابر تأکید کرده است.

کاهش دما تا ۱۰ درجه در ۳۰ استان کشور

سازمان هواشناسی در بخش دیگری از این هشدار، از نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد در کشور خبر داد و اعلام کرد: دمای هوا در روز دوشنبه (۱۸ آبان) در استان‌های گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، کرمانشاه، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه غربی اصفهان، فارس، چهارمحال و بختیاری، ایلام، مرکزی، همدان، قزوین، مازندران و گلستان به‌طور میانگین بین ۵ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد.

بر اساس این پیش‌بینی، روز سه‌شنبه (۱۹ آبان) نیز استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، ایلام، همدان، لرستان، کرمانشاه، کردستان، خوزستان، بوشهر، فارس، قم، یزد، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، سمنان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و کرمان تحت تأثیر این توده هوای سرد قرار می‌گیرند.

این شرایط روز چهارشنبه (۲۰ آبان) در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، سمنان، تهران، قم، البرز، قزوین، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، لرستان، مرکزی، همدان و غرب و شمال اصفهان ادامه خواهد داشت.

سازمان هواشناسی با اشاره به پیامدهای ماندگاری توده هوای سرد، افزایش قابل توجه مصرف حامل‌های انرژی به‌ویژه برق و گاز، احتمال یخ‌زدگی سطح جاده‌ها و معابر، اختلال در حمل‌ونقل، احتمال ترکیدگی لوله‌های آب و افزایش خطر آتش‌سوزی و مسمومیت با مونوکسیدکربن را از مخاطرات این شرایط جوی اعلام کرد.

بر همین اساس، مدیریت مصرف حامل‌های انرژی، احتیاط در ترددهای جاده‌ای، همراه داشتن تجهیزات زمستانی، کاهش سرعت در شرایط مه‌آلود، پرهیز از کوهنوردی و صعود به ارتفاعات در شرایط نامساعد جوی و استفاده از پوشش گرم و مناسب به‌ویژه برای کودکان و افراد آسیب‌پذیر از جمله توصیه‌های سازمان هواشناسی است.

برچسب ها: هواشناسی ، باران ، کاهش دما
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

ایران در امریکا انتخابات را برد!

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

زهرمار

مشق مقاومت

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

آب در خوابگه شیطان!

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

ما و کنگره دموکرات

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

زنان یکی پس از دیگری قربانی شدند

شهید عشق به وطن شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ انگار خانه قلبش در میان صحن‌ها و گنبد‌ها بود
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
گفت‌وگو با دکتر انسیه خزعلی/ مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار