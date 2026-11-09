شبکه اتوبوس‌های تندرو تهران در قالب ۹ خط، ۱۶۱ کیلومتر از مسیرهای پایتخت را پوشش می‌دهد و پایانه‌ها و مناطق مختلف شهر را به یکدیگر متصل می‌کند.

جوان آنلاین: اتوبوس‌های تندرو (BRT) یکی از بخش‌های مهم شبکه حمل‌ونقل عمومی پایتخت هستند که با پوشش مسیرهای پرتردد و اتصال مناطق مختلف شهر، نقش مهمی در جابه‌جایی روزانه شهروندان دارند.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، شبکه اتوبوس‌های تندرو پایتخت شامل ۹ خط است که مجموع طول مسیرهای آن به ۱۶۱.۶ کیلومتر می‌رسد.

در این میان، خط یک از چهارراه تهرانپارس تا پایانه آزادی امتداد دارد. طول این مسیر ۱۸ کیلومتر و تعداد ایستگاه‌های آن ۵۳ ایستگاه است.

خط ۲ اتوبوس‌های تندرو از پایانه خاوران تا پایانه آزادی کشیده شده و با طول ۱۸.۴ کیلومتر، ۵۵ ایستگاه دارد. خط ۳ نیز پایانه خاوران را به پایانه علوم و صنعت متصل می‌کند که طول آن ۱۳.۷ کیلومتر و تعداد ایستگاه‌های آن ۳۶ ایستگاه است.

خط ۴ از پایانه جنوب تا پایانه شهید افشار امتداد یافته و با طول ۲۲ کیلومتر، ۴۶ ایستگاه دارد. همچنین خط ۵ از پایانه بیهقی تا پایانه علوم و صنعت به طول ۹.۴ کیلومتر فعالیت می‌کند و دارای ۲۰ ایستگاه است.

در ادامه این شبکه، خط ۷ از پایانه معین تا پایانه تجریش با طول ۱۵ کیلومتر و ۶۱ ایستگاه قرار دارد. خط ۸ نیز پایانه جنوب را به پایانه خاوران متصل می‌کند و طول آن ۷.۲ کیلومتر با ۱۲ ایستگاه است.

خط ۹ اتوبوس‌های تندرو از مترو جوانمرد قصاب تا پایانه لاله امتداد دارد و با طول ۳۴.۶ کیلومتر، ۶۸ ایستگاه را پوشش می‌دهد. خط ۱۰ نیز از دانشگاه علوم و تحقیقات تا پایانه آزادگان کشیده شده و طول آن ۲۳.۳ کیلومتر با ۵۰ ایستگاه اعلام شده است.

بر این اساس، شبکه خطوط تندرو اتوبوسرانی تهران با اتصال پایانه‌ها و مناطق مختلف پایتخت، بخشی از ظرفیت جابه‌جایی شهروندان را تأمین می‌کند و امکان دسترسی به نقاط مختلف شهر را از طریق حمل‌ونقل عمومی فراهم می‌سازد.