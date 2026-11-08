سیلاب و آبگرفتگی ۱۷ استان کشور را درگیر کرد

سیلاب و آبگرفتگی در ۱۷ استان کشور به امدادرسانی به ۱۲۵۶ نفر و جان‌باختن یک نفر منجر شد.

جوان آنلاین: مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد: در ۷۲ ساعت گذشته و تا ساعت ۱۳ امروز، ۱۷ استان کشور شامل: اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان، زنجان، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه‌وبویراحمد، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان متأثر از سیلاب و آبگرفتگی معابر بودند.

وی در ادامه افزود: ۱۳۲ تیم در قالب ۴۵۲ نیروی عملیاتی در ۵۳ منطقه درگیر حادثه، به یک هزار ۲۵۶ نفرمتأثر از این حوادث جوی، خدمات امدادی ارائه کردند.

خالدی بیان کرد: تخلیه آب ۸۶ باب منزل مسکونی در استان‌های ایلام، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، لرستان، خوزستان، مازندران و مرکزی توسط تیم‌های تخصصی سیلاب انجام شد و ۵۶ نفر در استان‌های اصفهان و خوزستان اسکان اضطراری پیدا کردند. همچنین ۱۰۷ نفر در استان‌های اصفهان، چهارمحال‌وبختیاری و لرستان به نقاط امن منتقل شدند.

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر اضافه کرد: ۸۸۷ نفر متأثر از این حوادث در استان‌های اصفهان، چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان و کهگیلویه‌وبویراحمد، اقلام امدادی شامل: پتو، موکت، والور، نایلون و بسته‌های غذایی ۷۲ ساعته دریافت کردند.

وی ادامه داد: یک فوتی در حادثه سیلاب ۷۲ ساعت گذشته در استان کهگیلویه‌وبویراحمد، توسط نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

خالدی در پایان ضمن درخواست در خصوص توجه به هشدار‌های سازمان هواشناسی، از تمامی هموطنان درخواست کرد از هرگونه سفر‌های غیرضرور در این شرایط جوی، خودداری کنند و در صورت بروز هرگونه حادثه با سامانه ندای امداد ۱۲۲ جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.