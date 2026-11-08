با وجود افزایش اشتغال در آمریکا، تورم و بالارفتن هزینه‌ها، قدرت خرید میلیون‌ها نفر را همچنان کاهش می‌دهد.

جوان آنلاین: به نقل از آسوشیتدپرس، کارفرمایان آمریکایی در ماه اکتبر ۱۶۵ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کردند که بسیار بیشتر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود. نرخ بیکاری در این کشور نیز با وجود ورود ۴۲۱ هزار نفر به بازار کار، از ۴.۲ درصد در سپتامبر به ۴.۱ درصد کاهش یافت.

به گزارش تسنیم، با این حال، آمار‌های مثبت بازار کار نتوانسته است نگرانی مردم از افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید را برطرف کند.

بر اساس این گزارش، میانگین دستمزد ساعتی کارکنان در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافت که بیشترین رشد ماهانه از ژانویه تاکنون محسوب می‌شود.

با وجود این، افزایش دستمزد‌ها در مقیاس سالانه تنها ۳.۱ درصد بوده است؛ رشدی که برای بسیاری از کارگران کافی نبوده و قدرت خرید آنان را در مقایسه با یک سال قبل کاهش داده است.

فشار اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی یکی از عوامل اصلی نارضایتی رأی‌دهندگان آمریکایی از وضعیت اقتصاد بوده است.

چندین روز پیش از انتشار گزارش اشتغال، رأی‌دهندگان در انتخابات میان‌دوره‌ای شکست سنگینی به دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه تحمیل کردند و کنترل کامل کنگره را به دموکرات‌ها سپردند.

هزینه بالای زندگی، به‌ویژه افزایش قیمت‌ها، از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مردم آمریکا عنوان شده است.

جنگ با ایران نیز با افزایش قیمت بنزین در آمریکا به بیش از چهار دلار برای هر گالن، فشار بیشتری بر بودجه خانوار‌ها وارد کرده است. این افزایش هزینه‌ها در کنار تعرفه‌های سنگین وارداتی دولت ترامپ، شرایط اقتصادی را برای مصرف‌کنندگان دشوارتر کرده است؛ هرچند اقتصاد آمریکا در برابر این شوک‌ها همچنان مقاومت نشان داده است.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که کارفرمایان آمریکایی از ابتدای سال جاری میلادی به‌طور متوسط ماهانه ۸۶ هزار شغل ایجاد کرده‌اند.

این رقم اگرچه از میانگین ماهانه ۹ هزار و ۷۰۰ شغل در سال ۲۰۲۵ بیشتر است، اما همچنان فاصله زیادی با میانگین ۱۶۶ هزار شغل در ماه طی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ دارد.

اقتصاددانان وضعیت کنونی بازار کار را شرایطی با استخدام محدود و اخراج اندک توصیف می‌کنند؛ به این معنا که شرکت‌ها تمایل چندانی به تعدیل نیرو‌های فعلی ندارند، اما برای استخدام کارکنان جدید نیز با احتیاط عمل می‌کنند.

در نتیجه، جوانانی که تازه وارد بازار کار می‌شوند و افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، برای پیدا کردن فرصت شغلی با دشواری روبه‌رو هستند.

در عین حال، رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی به نرخ سالانه ۳.۴ درصد رسید که افزایش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه هوش مصنوعی از عوامل آن بود.