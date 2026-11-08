برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ نشان می‌دهد که دولت تدوین این لایحه را از ابتدای مردادماه آغاز کرده، آبان‌ماه موعد بررسی پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی است، آذرماه در دولت به تصویب می‌رسد و اول دی‌ماه لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌شود.

جوان آنلاین: برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور نشان می‌دهد که دولت فرایند تدوین بودجه سال آینده را از ابتدای مردادماه آغاز کرده و قرار است اول دی‌ماه لایحه نهایی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند؛ مسیری حدوداً پنج‌ماهه که از بررسی الزامات منابع و مصارف و تدوین سیاست‌های بودجه‌ای آغاز می‌شود و پس از دریافت و بررسی پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی، به تصویب در هیأت وزیران و ارسال به مجلس می‌رسد.

بر اساس برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، نخستین مرحله این فرایند از اول مردادماه سال جاری با بررسی و جمع‌بندی مقدماتی الزامات منابع و مصارف و همچنین بررسی، تدوین و اصلاح دستورالعمل‌های ضمیمه بخشنامه بودجه آغاز شده است. در همین مرحله، تهیه گزارش اقتصاد ایران و تحولات منطقه‌ای و جهانی، طراحی الگوی تخصیص منابع و بررسی اثر بودجه بر متغیر‌های کلان اقتصادی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

در ادامه این مرحله، بررسی و جمع‌بندی خط‌مشی‌های بودجه‌ای و تهیه گزارش عملکرد برنامه هفتم توسعه دنبال می‌شود. طبق زمان‌بندی، بررسی و تأیید سیاست‌ها و خط‌مشی‌های بودجه در شورای اقتصاد و سپس ابلاغ بخشنامه بودجه و دستورالعمل‌های مربوط از سوی رئیس‌جمهور، از مراحل پایانی این بخش است که برای آن تاریخ ۱۲ آبان‌ماه در برنامه درج شده است.

از آبان‌ماه نوبت دستگاه‌های اجرایی است

مرحله بعدی، تدوین بودجه در سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌های اجرایی است. در این بخش، دستگاه‌ها باید برنامه‌های اجرایی، زیربرنامه‌ها و شاخص‌های ارزیابی خود را بررسی و تکمیل کنند و پیشنهاد‌های بودجه‌ای را بر اساس برنامه مصوب و با در نظر گرفتن برش استانی ارائه دهند.

بر اساس این برنامه، از ۱۵ آبان‌ماه بررسی برنامه‌های اجرایی و شاخص‌های ارزیابی آغاز می‌شود و دستگاه‌های اجرایی تا ۲۰ آبان‌ماه فرصت دارند بودجه پیشنهادی خود را بر مبنای برنامه‌های مصوب و برش استانی ارائه کنند. هم‌زمان، فرایند بررسی منابع دستگاه‌ها و تفکیک منابع ملی و استانی نیز دنبال خواهد شد.

در ادامه، بررسی بودجه پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی در بخش‌های تخصصی و تلفیقی سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود. تکمیل فرم‌های منابع، بررسی و ارائه گزارش منابع به ستاد برنامه و بودجه و بررسی و تصویب منابع بودجه نیز در همین بازه زمانی پیش‌بینی شده است.

طبق زمان‌بندی ۲۵ آبان‌ماه موعد بررسی منابع و ارائه گزارش به ستاد برنامه و بودجه و بررسی بودجه شرکت‌های دولتی است. همچنین بررسی برش استانی اعتبارات و تهیه برنامه عملیاتی سالانه و برنامه محوری در این مرحله انجام می‌شود. تأیید برش استانی اعتبارات نیز برای ۱۰ آذرماه در نظر گرفته شده است.

در بخش مربوط به شرکت‌های دولتی، این شرکت‌ها و مجامع عمومی آنها باید بودجه پیشنهادی خود را تهیه و تصویب کرده و برای بررسی به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند. بررسی بودجه شرکت‌های دولتی نیز تا پنجم آذرماه در برنامه زمان‌بندی قرار گرفته است.

آذرماه جمع‌بندی و تصویب در دولت

پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی و دریافت پیشنهاد‌های دستگاه‌ها، فرایند بررسی و تصویب لایحه در دولت آغاز می‌شود. مطابق برنامه، تکمیل الزامات منابع و مصارف در معاونت هماهنگی برنامه و بودجه انجام می‌شود و سپس لایحه برای بررسی و تصویب کلیات در هیأت وزیران مطرح خواهد شد.

بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده ۲۵ آذرماه تاریخ بررسی و تصویب کلیات لایحه بودجه در هیأت وزیران است. پس از آن، تدوین نهایی لایحه برای ۲۷ آذرماه پیش‌بینی شده و چاپ بودجه نیز در ۲۸ آذرماه انجام خواهد شد.

در نهایت اول دی‌ماه به‌عنوان موعد تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ به مجلس شورای اسلامی تعیین شده است؛ به این ترتیب، دولت در نظر دارد پس از طی مراحل کارشناسی، بررسی پیشنهاد‌های دستگاه‌ها و تصویب در هیأت وزیران، لایحه بودجه سال آینده را در نخستین روز دی‌ماه به قوه مقننه ارائه کند.

این برنامه زمان‌بندی، مسیر اداری و کارشناسی تدوین بودجه را مشخص می‌کند؛ مسیری که در آن، علاوه بر برآورد منابع و مصارف، عملکرد برنامه هفتم توسعه، بودجه دستگاه‌های اجرایی، اعتبارات استانی و بودجه شرکت‌های دولتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته تحقق این زمان‌بندی به پیشرفت به‌موقع مراحل کارشناسی، جمع‌بندی پیشنهاد‌ها و تصویب لایحه در دولت وابسته است. فایل پی‌دی‌اف برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ را از اینجا دریافت کنید.