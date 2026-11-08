جوان آنلاین: علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به مطالبه کارکنان درباره تفاوت دریافتی افراد متناسب با میزان عملکردشان گفت: این موضوع در سیاست‌های کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته و دولت نیز از ابتدای فعالیت، طراحی و اجرای این نظام را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش مهر، رفیع‌زاده افزود: این طرح ابتدا به‌صورت آزمایشی در چند دستگاه اجرا شد و اکنون وارد مرحله عملیاتی شده است. در گام نخست، وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش و پرورش مشمول اجرای این طرح شده‌اند و تفاهم‌نامه با پنج تا شش دستگاه دیگر نیز در هفته‌های آینده امضا خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در مصاحبه تلویزیونی تأکید کرد: اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد به معنای کاهش حقوق و مزایای کارکنان نیست؛ بلکه قرار است بخشی از پرداختی‌های خارج از حکم کارگزینی، برای کارکنانی که بیش از ۳۰ میلیون تومان دریافتی خارج از حکم دارند، بر اساس میزان عملکرد آنها پرداخت شود.