جوان آنلاین: بر اساس محاسبات خبرگزاری تاس با استناد به داده‌های سازمان زیرساخت گاز اروپا، سرمای هوا موجب افزایش بی‌سابقه برداشت گاز از مخازن زیرزمینی اروپا در روزهای ابتدایی نوامبر شده است.

از زمان آغاز فصل گرمایش در ۲۸ اکتبر، نزدیک به ۳ میلیارد مترمکعب گاز از مخازن اروپا برداشت شده و برداشت خالص از ۲ میلیارد مترمکعب فراتر رفته است؛ رقمی بیش از سه برابر میانگین پنج‌ساله.

به این ترتیب، کشورهای اروپایی طی ۱۰ روز حدود ۵ درصد از ۵۱.۲ میلیارد مترمکعب گازی را که در تابستان برای فصل سرما ذخیره کرده بودند، مصرف کرده‌اند.

تا ششم نوامبر، سطح ذخایر گاز اروپا به ۷۲.۹۸ درصد رسیده که ۱۶.۶۳ واحد درصد کمتر از میانگین پنج‌ساله و پایین‌ترین میزان ثبت‌شده برای این تاریخ از سال ۲۰۱۱ است. حجم گاز ذخیره‌شده در مخازن اتحادیه اروپا نیز حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود که ۱۱.۶ میلیارد مترمکعب کمتر از سال گذشته است.

کمیسیون اروپا از کشورهای عضو خواسته بود تا اول دسامبر ذخایر گاز خود را به ۹۰ درصد ظرفیت برسانند، اما با توجه به پیش‌بینی زمستانی ملایم، آمادگی داشت هدف امسال را به ۸۰ درصد کاهش دهد.